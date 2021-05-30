Магнитная буря 30 мая 2021 года ударит в полночь: Как метеозависимым людям позаботиться о здоровье
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Магнитная буря 30 мая 2021 года ударит в полночь: Как метеозависимым людям позаботиться о здоровье

5:45:435/30/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Всем метеопатам специалисты предлагают начать заботиться о себе: меньше “накручивать” себя, с оптимизмом принимать новый день, жить без скандалов и ссор, избегать стрессов. Если это невозможно, то нужно менять свою жизнь.

солнце, планета
Магнитная буря 30 мая 2021 года начнется в полночь
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Сегодня, 30 мая 2021 года, сутки начнутся магнитной бурей. В полночь магнитное поле Земли будет атаковано сильным потоком солнечного ветра. Вспышка на Солнце, произошедшая 25 мая, в результате которой произошел выброс плазмы в космическое пространство, повлияла на состояние магнитного поля нашей планеты. Надежды на то, что заряженные частицы пролетят мимо атмосферы Земли, не оправдались. Сила колебаний в магнитосфере прогнозируется равной 3-4 балла. Это малая геомагнитная буря.

Особенно волноваться метеозависимым людям не стоит: до 9 утра 30 мая хаос в магнитном поле Земли уляжется, сила колебаний электрических характеристик будет снижаться сначала до 2 баллов, а к полудню - и вовсе до 1 балла. В вечернее время колебания в магнитосфере планеты слегка усилятся, но не превысят 2-3 баллов - это небольшие возмущения по классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Кто особенно чувствителен к “качелям” в магнитном поле нашей планеты? Это люди до 25 лет и после 60-ти. Однако возрастные рамки не совсем точны - состояние здоровья человека во многом определяется его образом жизни. Если человек перенес серьезные операции, имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательных систем, вынужден принимать гормональные препараты или антибиотики, имеет ослабленную иммунную систему, то резкие и хаотические изменения внешних условий весьма болезненно отражаются на его самочувствии.

Поэтому берегите и дорожите своим здоровьем с ранних лет. Легче не начинать курить и употреблять алкоголь, чем потом бороться с осложнениями и психической зависимостью от никотина и алкоголизма. Гораздо проще минимизировать употребление кофе и тяжелой пищи, чем потом “хвататься за сердце” и лечиться от ожирения. А магнитные бури - это просто фактор, усугубляющий болезни вашего организма.

Поэтому всем метеопатам специалисты предлагают начать заботиться о себе, а именно:
- Пройти обследование и выяснить слабые стороны своего здоровья, найти врача, который даст рекомендации для того, чтобы укрепить свой организм, и действовать, не дожидаясь пока будет поздно;
- Заняться несложными тренировками, выполнять утреннюю гимнастику, водные закаливающие процедуры. Больше ходить пешком;
- Изменить режим дня - высыпаться и не переедать, больше пить воды;
- Не перенапрягать нервную систему - меньше “накручивать” себя, с оптимизмом принимать новый день, жить без скандалов и ссор, избегать стрессов. Если это невозможно, то нужно менять свою жизнь.

Как переживают магнитные бури наши читатели:
Евгения Павловна, 45 лет:
- Стараюсь в выходные выехать на природу, прохожу несколько километров, дышу правильно. Соблюдаю диету. За выходные стараюсь отдохнуть.
Ирина Викторовна, 56 лет:
- Уезжаю на дачу в субботу. Просто отвлекаюсь на весь день от всех. Дома стараюсь всё сделать заранее. Занялась закаливанием. Проветриваю квартиру и стараюсь погулять после работы.
Сергей Иванович, 59 лет:
- Играем в шахматы с другом по выходным, отвлекает от плохого настроения. А все болезни, как говорят, от нервов. Помогает ещё гадать кроссворды. Решил - и настроение прекрасное, ничего не болит. Люблю в море купаться, ещё недельку - и можно плавать.

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