Какие смертные грехи существуют: и как за них карает Бог?

Какие грехи считаются смертными и сколько их, какой самый тяжелый и как за них наказывает Господь? Многие люди, верующие и атеисты рано или поздно приходят к таким раздумьям, так как никто не живет на земле вечно.
Когда-то нас начинают посещать мысли: а правильно ли мы живем? А если "там" что-то действительно есть, то как перейти в мир иной без греха и возможно ли это?
Многие слышали фразу - семь "смертных" грехов. Этот термин появился не сам по себе и не по людским выдумкам. Он был введен святителем Григорием Великим. Ранее существовал другой список из восьми пунктов, но он содержал в себе лишь возможные искушения. А искушение - это не грех. Грех - это поддаться искушению по собственной воле.
Сегодня список "смертных" грехов состоит из:
- Гордыни
- Зависти
- Чревоугодия
- Блуда
- Гнева
- Алчности
- Уныния
Вы слышали о том, что самый страшный грех, это самоубийство? Именно его и подразумевают под седьмым пунктом. Уныние это не грусть и не печаль. Это отсутствие вкуса к жизни и абсолютная апатия и равнодушие к происходящему.
Почему же он самый страшный? Потому что в нем нельзя покаяться. Человек убил себя. Не принял дар от Господа в виде жизни и отказался от него. За самоубийц нет молитв. Молиться в храме за них нельзя. Самоубийство - это преступление против самого Бога. За них своими словами могут молиться только их матери. Но сам грех замолить нельзя. Можно лишь чуть чуть облегчить страдания души.
Во всех остальных грехах можно покаяться, исправить себя, искупить их. Все они простительны. Да, тяжелы, но вы можете все исправить.
Помимо этих самых тяжелых грехов есть и еще много других. Обычно они формируются внутренней моралью самого человека, и возникают вследствие неправильного поведения. Когда вы могли не делать плохо, а сделали - это тоже грех.
Все грехи совершаются по нашему добровольному решению.
Как каяться на исповеди?
Как правило, мы все нарушаем заповеди Божьи. Каяться можно хоть каждый день. Если вам трудно перечислить все ваши грехи и вы ни разу не были на исповеди, то понятно, что вы не знаете с чего начать.
Напишите список. Прям ручкой и на бумаге. Священники относятся к этому с пониманием. на вас никто ругаться не будет, если вы будете зачитывать список. Попадаются даже такие священники, которые могут помочь вам, если вам слишком тяжело, и зачитать список за вас.
Бог не стоит над душой каждого с калькулятором и если вы что-то искреннее забыли написать, но в душе раскаиваетесь в том, что вели себя неправильно - вы будете прощены. даже если этот грех честно забудете написать.
Кроме того существует обряд Соборования. На нем как раз прощаются те грехи, которые человек давно совершил и уже позабыл о них. Обычно Соборования проводятся во время Великого поста.