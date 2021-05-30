Какие смертные грехи существуют: и как за них карает Бог?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие смертные грехи существуют: и как за них карает Бог?

1:00:275/30/2021Фото: pxhere
0

Именно грех сделал человека смертным. Прекращение земных дней жизни - это результат грехопадения человечества.

змея. крест, грех
Все грехи совершаются по добровольному выбору

Какие грехи считаются смертными и сколько их, какой самый тяжелый и как за них наказывает Господь? Многие люди, верующие и атеисты рано или поздно приходят к таким раздумьям, так как никто не живет на земле вечно.

Когда-то нас начинают посещать мысли: а правильно ли мы живем? А если "там" что-то действительно есть, то как перейти в мир иной без греха и возможно ли это?

Многие слышали фразу - семь "смертных" грехов. Этот термин появился не сам по себе и не по людским выдумкам. Он был введен святителем Григорием Великим. Ранее существовал другой список из восьми пунктов, но он содержал в себе лишь возможные искушения. А искушение - это не грех. Грех - это поддаться искушению по собственной воле.

Сегодня список "смертных" грехов состоит из:


  • Гордыни
  • Зависти
  • Чревоугодия
  • Блуда
  • Гнева
  • Алчности
  • Уныния

Вы слышали о том, что самый страшный грех, это самоубийство? Именно его и подразумевают под седьмым пунктом. Уныние это не грусть и не печаль. Это отсутствие вкуса к жизни и абсолютная апатия и равнодушие к происходящему.

Почему же он самый страшный? Потому что в нем нельзя покаяться. Человек убил себя. Не принял дар от Господа в виде жизни и отказался от него. За самоубийц нет молитв. Молиться в храме за них нельзя. Самоубийство - это преступление против самого Бога. За них своими словами могут молиться только их матери. Но сам грех замолить нельзя. Можно лишь чуть чуть облегчить страдания души.

Во всех остальных грехах можно покаяться, исправить себя, искупить их. Все они простительны. Да, тяжелы, но вы можете все исправить.

Помимо этих самых тяжелых грехов есть и еще много других. Обычно они формируются внутренней моралью самого человека, и возникают вследствие неправильного поведения. Когда вы могли не делать плохо, а сделали - это тоже грех.

Все грехи совершаются по нашему добровольному решению.

Как каяться на исповеди?

Как правило, мы все нарушаем заповеди Божьи. Каяться можно хоть каждый день. Если вам трудно перечислить все ваши грехи и вы ни разу не были на исповеди, то понятно, что вы не знаете с чего начать.

Напишите список. Прям ручкой и на бумаге. Священники относятся к этому с пониманием. на вас никто ругаться не будет, если вы будете зачитывать список. Попадаются даже такие священники, которые могут помочь вам, если вам слишком тяжело, и зачитать список за вас.

Бог не стоит над душой каждого с калькулятором и если вы что-то искреннее забыли написать, но в душе раскаиваетесь в том, что вели себя неправильно - вы будете прощены. даже если этот грех честно забудете написать.

Кроме того существует обряд Соборования. На нем как раз прощаются те грехи, которые человек давно совершил и уже позабыл о них. Обычно Соборования проводятся во время Великого поста.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
грехсмертный грех. кара. выборнаказание. проступок
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы бываете на исповеди?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какие смертные грехи существуют: и как за них карает Бог?
    1:00:27 5/30/2021
    Какие смертные грехи существуют: и как за них карает Бог?
    Хоккеисты России победили Швейцарию: российская сборная на первом месте в группе А
    12:45:18 5/30/2021
    Хоккеисты России победили Швейцарию: российская сборная на первом месте в группе А
    10000 в августе: точные даты подачи заявления и поступления на счета родителей школьников России
    11:33:02 5/29/2021
    10000 в августе: точные даты подачи заявления и поступления на счета родителей школьников России
    Всемирный день родителей-2021: точная дата и традиции семейного праздника
    11:20:09 5/29/2021
    Всемирный день родителей-2021: точная дата и традиции семейного праздника
    Магнитные бури этой недели: когда ждать геоудары с 31 мая по 6 июня 2021 года
    10:20:00 5/29/2021
    Магнитные бури этой недели: когда ждать геоудары с 31 мая по 6 июня 2021 года
    На какой день недели выпадает первый день лета – 1 июня 2021 года?
    9:20:57 5/29/2021
    На какой день недели выпадает первый день лета – 1 июня 2021 года?
    Как отмечают католики Троицу 30 мая 2021: главные традиции
    8:20:47 5/29/2021
    Как отмечают католики Троицу 30 мая 2021: главные традиции
    Когда сажать сельдерей и хрен в июне 2021 года: подготовка семян к посадке
    7:15:31 5/29/2021
    Когда сажать сельдерей и хрен в июне 2021 года: подготовка семян к посадке
    Как поздравить дорогих родителей 1 июня на День родителей?
    6:20:59 5/29/2021
    Как поздравить дорогих родителей 1 июня на День родителей?
    Какие страны понесут убытки от отказа летать над Белоруссией, рассказал заслуженный военный летчик
    6:20:16 5/29/2021
    Какие страны понесут убытки от отказа летать над Белоруссией, рассказал заслуженный военный летчик