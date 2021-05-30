Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 мая 2021 в России и мире

• День окрошки
• День химика
• Международный день феминизма
• Международный день близнецов
• День жёлтых от одуванчиков носов
• День памяти Жанны д’Арк
• Католическая Троица (Trinity Sunday)
• Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
• День памяти преподобной Евфросинии Московской
• Всемирный день рассеянного склероза (World Multiple Sclerosis Day)
• Католический день памяти святого Фердинанда Кастильского (Feast Day of Saint Ferdinand)
• День юриста Краснодарского края
• Всемирный день евангелизма (Global Outreach Day)
• День памяти святителя Стефана Константинопольского
• День города Киев - Украина
• День картофеля (Dia Nacional de la Papa) - Перу
• День поливания цветов (National Water a Flower Day) - США
• День матери - Никарагуа
• День посадки деревьев - Венесуэла
• День матери - Франция, Швеция, Алжир, Марокко, Тунис, Доминикана
• День «В моём ведре дырка» (My Bucket`s Got a Hole In It Day) - США
• День посадки деревьев - Гондурас
• День Канарских островов (Dia de Canarias) - Испания
• День детей - Венгрия
• День креативности (National Creativity Day) - США
• День приёмных родителей - Польша
• Праздник туркменского ковра (Turkmen Carpet Day) - Туркменистан
• День мятного джулепа (National Mint Julep Day) - США
• Праздник урожая (Harvest Festival) - Малайзия
• День короля Прачадипока (King Prajadhipok Day) - Таиланд
• День памяти жертв теракта в аэропорту Лод - Пуэрто-Рико
• День образования государства (Parliament Day) - Хорватия
• День Ангильи (Anguilla Day)
• День наследия Индии (Indian Arrival Day) - Тринидад и Тобаго
• День Лумиса (Loomis Day) - США
• Именины у Евдокии, Ефросинии, Андроника, Иунии, Степана
• Евдокия Свистунья (Ондрон с дождём)
Важные события
1594 впервые в Персию послано русское посольство во главе с князем А. Звенигородским.
1858 на Дальнем Востоке основан город Хабаровск.
1886 в Российской Империи принят закон об отмене с 1887 года подушной подати.
1896 на Ходынском поле в Москве во время торжеств по случаю коронации Николая II произошла массовая давка, в которой погибло 1389 человек.
1911 впервые прошла знаменитая автогонка «500 миль Индианаполиса». Победителем стал Рэй Хэрроун.
1953 СССР отказался от территориальных претензий к Турции, в частности, на город Карс.
1960 Умер Борис Леонидович Пастернак, русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года.
1991 в Москве основан Театральный центр имени Вс. Мейерхольда.
1994 на ОРТ началась трансляция программы Влада Листьева "Час Пик", первым гостем стал Никита Михалков.
1995 в России введена в обращение стотысячная купюра.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend