Какой сегодня церковный праздник 30 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 30 маяАпостола от 70-ти Андроника и святой Иунии (Юнии)
Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини Московской
Народные праздники
Евдокия Свистунья
Этот народный праздник посвящен памяти преподобной Евфросинии Московсткой.
В эту пору начинают дуть сильные ветра, что дало вторую часть названия этого праздника.
На Руси в это день совершали обряды для призыва небесного сторожа Адриана. Согласно легенде, он хранит ключи от небес, которые удерживают дождевые тучи. Когда начинается засуха, люди просят его послать дождь.
Прохладная погода предвещает частые грады летом.
Запрещалось в этот день блюда не из картофеля, а беременным женщинам нельзя было касаться ничего красного - это могло вызвать ранние роды.
Приметы
- Каков этот день – таково и лето.
- Если подует северный ветер – к холодному лету.
- Дятел стучит в хороший ясный день – скоро быть дождю.
- Если в этот день рождается луна – то лето будет дождливое.
- Луна, народившаяся дождливой погодой – лето влажное несет, а коли и ветер с севера задует – еще и холода добавятся.
Источник: my-calend