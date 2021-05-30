Ночные заморозки 30 мая в Бердске: и почему сегодняшний день расскажет о лете-2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ночные заморозки 30 мая в Бердске: и почему сегодняшний день расскажет о лете-2021

6:32:465/30/2021Фото: pixabay
0

При прояснениях туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.

В народе в этот день празднуют Евдокию Свистунью. А в церкви чтут память святой Евфросинии Московской

30 мая по региону и в Бердске сохраняется высокая пожароопасная обстановка и возможность заморозков ночью при прояснениях до -2 градусов.
Днем 30 мая 2021 года нас ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков, по северо-востоку местами небольшие дожди. При прояснениях туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °С, по западу до +13 °С, при прояснениях заморозки до -2 °С, днем +19, +24 °С, местами до +29 °С.
В народе в этот день празднуют Евдокию Свистунью. А в церкви чтут память святой Евфросинии Московской.
Слово «свистунья» вышло из вековых наблюдений – именно в этот период дуют сильные ветры.
По сегодняшнему дню наши предки предсказывали, каким будет лето. Издавна в этот день читали заговоры на дождь. И это могли делать только мужчины не старше 33 лет.
Если 30 мая будет теплым, то и лето будет таким же.
Если будет прохладный день, то много града выпадет летом.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
погоданародные приметы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскНочные заморозки 30 мая в Бердске: и почему сегодняшний день расскажет о лете-2021
    6:32:46 5/30/2021
    Ночные заморозки 30 мая в Бердске: и почему сегодняшний день расскажет о лете-2021
    Интересные картинки на День химика 30 мая 2021 года и чудесные поздравления
    6:15:28 5/30/2021
    Интересные картинки на День химика 30 мая 2021 года и чудесные поздравления
    30 мая - Международный день феминизма: открытки и поздравления для свободных женщин
    6:02:54 5/30/2021
    30 мая - Международный день феминизма: открытки и поздравления для свободных женщин
    БердскМагнитная буря 30 мая 2021 года ударит в полночь: Как метеозависимым людям позаботиться о здоровье
    5:45:43 5/30/2021
    Магнитная буря 30 мая 2021 года ударит в полночь: Как метеозависимым людям позаботиться о здоровье
    С Днём памяти Жанны д’Арк 30 мая: поздравления стихах для самых смелых
    5:02:54 5/30/2021
    С Днём памяти Жанны д’Арк 30 мая: поздравления стихах для самых смелых
    Может ли девушка звонить и писать первой парню, который ей нравится
    4:00:03 5/30/2021
    Может ли девушка звонить и писать первой парню, который ей нравится
    Правильный выбор противозачаточного средства спасет от рака груди
    3:00:26 5/30/2021
    Правильный выбор противозачаточного средства спасет от рака груди
    Как потеря зубов в пожилом возрасте влияет на способность делать покупки, работу по дому, как отодвигает смерть
    2:00:33 5/30/2021
    Как потеря зубов в пожилом возрасте влияет на способность делать покупки, работу по дому, как отодвигает смерть
    Кто из знаков зодиака любит целоваться, а кто не любит, рассказали астрологи
    1:30:46 5/30/2021
    Кто из знаков зодиака любит целоваться, а кто не любит, рассказали астрологи
    Какие смертные грехи существуют: и как за них карает Бог?
    1:00:27 5/30/2021
    Какие смертные грехи существуют: и как за них карает Бог?