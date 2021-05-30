30 мая по региону и в Бердске сохраняется высокая пожароопасная обстановка и возможность заморозков ночью при прояснениях до -2 градусов.
Днем 30 мая 2021 года нас ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков, по северо-востоку местами небольшие дожди. При прояснениях туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °С, по западу до +13 °С, при прояснениях заморозки до -2 °С, днем +19, +24 °С, местами до +29 °С.
В народе в этот день празднуют Евдокию Свистунью. А в церкви чтут память святой Евфросинии Московской.
Слово «свистунья» вышло из вековых наблюдений – именно в этот период дуют сильные ветры.
По сегодняшнему дню наши предки предсказывали, каким будет лето. Издавна в этот день читали заговоры на дождь. И это могли делать только мужчины не старше 33 лет.
Если 30 мая будет теплым, то и лето будет таким же.
Если будет прохладный день, то много града выпадет летом.
Ночные заморозки 30 мая в Бердске: и почему сегодняшний день расскажет о лете-2021
При прояснениях туманы. Ветер юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с.
30 мая по региону и в Бердске сохраняется высокая пожароопасная обстановка и возможность заморозков ночью при прояснениях до -2 градусов.
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