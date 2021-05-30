Кто из знаков зодиака любит целоваться, а кто не любит, рассказали астрологи

Как только вы узнаете, как целуются знаки зодиака, вы будете знать, чего ожидать от первого поцелуя с выбранным вами знаком.
Верующий вы или просто тайный, неверующий исследователь, почему бы не расслабиться и немного повеселиться? В конце концов, разве не весело открыть для себя свой стиль поцелуев по знаку зодиака?
Все знаки зодиака по-разному реагируют на поцелуи в зависимости от их любимого поцелуя. Чем ближе он к их любимому поцелую, тем больше они отреагируют и обрадуются, пишет https://www.yourtango.com
Однако все знаки любят разные виды поцелуев и положительно отреагируют на их первый поцелуй. Каждый поцелуй означает что-то свое для каждого знака зодиака в зависимости от того, какой у них язык любви и что они ценят.
Но независимо от того, какой вы знак, вот некоторые из самых популярных типов поцелуев, что они означают и какой поцелуй предпочитает каждый знак зодиака.
Вот как целуются знаки зодиака и что это значит.
1. Рыбы (19 февраля - 20 марта): поцелуй в одну губу.Если вы хотите, чтобы вас полностью целовали вверх, вниз, вправо, влево и в центр, Рыбы - ваш лучший выбор. Это классический поцелуй, когда два партнера переплетаются губами. Это очень личное и личное, поэтому чаще всего оно предназначено для близких людей или супругов.
Нежные, чувствительные и любящие романтические ситуации Рыбы подарят вам один из своих поцелуев, «который кажется вечным», и заставят вас задыхаться и мечтать.
Они не оставят камня на камне, когда подарят вам один из этих поцелуев, и достаточно одного поцелуя, чтобы вы покинули страну настоящего и погрузились в их мир «мечтательного и фантастического». В этом сила поцелуя Рыб.
Есть только один способ поцеловать Рыб - заставить Рыб очень сильно заботиться о вас. Никогда не угадаешь - как только ты это сделаешь, у тебя может возникнуть длительный роман.
2. Телец (20 апреля - 20 мая): поцелуй в щеку.
Поцелуй в щеку может иметь разное значение в зависимости от того, с кем он был сделан. Это может быть знак поддержки среди друзей, сладкий привет семье издалека, приверженность партнерству или проявление любви родителей к своим детям.
Телец стремится проявлять заботу и приверженность к важным людям в своей жизни. Телец знает, каким должен быть поцелуй, и с удовольствием объясняет это другим простым смертным Зодиака.
Телец знает, как подарить вам луну и звезды одним сладким поцелуем в щеку.
3. Рак (21 июня - 22 июля): поцелуй в лоб.Как и поцелуй в щеку, поцелуй в лоб сигнализирует о поддержке и приверженности кому-то. Если у вашего партнера или друга плохой день, попробуйте поцеловать их в лоб, чтобы дать им понять, что вы рядом.
Раки часто сочувствуют и поддерживают своих близких. Раки несут тепло домашнего очага, где бы вы ни находились.
Эти поцелуи подобны теплым, сердечным объятиям, которые увлекают вас в сказку, которая живет долго и счастливо.
Вы когда-нибудь пытались определить что-то скромное, но уютное, отстраненное, но захватывающее, нежное, но игривое, глубокое и чувственное, но в то же время непринужденное и кокетливое? Поцелуй Рака для тебя.
4. Лев (23 июля - 22 августа): Поцелуй рук.Все мы видели это в старых голливудских фильмах: ослепительная дама протягивает руку, чтобы жених коснулся губами. С тех пор общество прошло долгий путь, и люди любого пола могут попробовать это.
Он воплощает собой элегантность и изящество, поэтому, если вы ищете более формальный способ показать свою любовь, это то, что нужно.
Лев любит проявление восхищения со стороны окружающих. Никакой поступок Льва нельзя классифицировать иначе, как шоу на мировой сцене.
Даже в чем-то столь личном и интимном вы всегда найдете Лео, который делает все возможное, и любое шоу обязательно будет впечатляющим, когда это произойдет.
5. Стрелец (22 ноября - 21 декабря): поцелуй с массажем в нос.
Трудно не рассмеяться во время этого, когда два человека сходятся носами и трясутся взад и вперед, нежно ударяя друг друга, когда проходят мимо.
Они могут быть веселыми и легкими для людей, которые хотят отпраздновать свою любовь друг к другу, не слишком увлекаясь этим.
Стрелец всегда любит посмеяться и сохранять эмоциональную дистанцию. Вечно дружелюбный Стрелец никогда не подумает дважды, чтобы поцеловать вас тут и там, спонтанно и время от времени.
Но для того, чтобы по-настоящему романтично замкнуть губы, вам придется немного потрудиться.
6. Овен (21 марта - 19 апреля): французский поцелуй.Французский поцелуй , как и поцелуй в одну губу, является одной из самых интимных форм поцелуев в этом списке. Губы сомкнуты, а языки ходят вперед и назад между обоими ртами.
Овна воодушевляют страсть и импульсивность французского поцелуя. В их поцелуях есть сила тепла и энтузиазма, поэтому французские поцелуи им идеально подходят.
Они ныряют прямо, и они действительно заходят довольно глубоко, независимо от того, был ли это ваш первый поцелуй или у вас двоих была предварительная игровая практика.
Если вы ожидали послушного поцелуя, у вас действительно должна была возникнуть другая мысль, потому что Овен никогда не бывает послушным, особенно в поцелуях.
7. Близнецы (21 мая - 20 июня): поцелуй Человека-паука.
Если вам нужно напомнить, что это такое, посмотрите сцену из фильма «Человек-паук» 2002 года, где главный герой целует Мэри-Джейн, висящую вверх ногами. Этот смелый, так что вы можете попробовать воссоздать его, лежа как более безопасный вариант.
Близнецы всегда готовы попробовать что-то новое и интересное. Поцелуи Близнецов дразнят и развлекают, даже если они одухотворенно значимы или небрежно забавны.
Поцелуи Близнецов не похожи ни на какие другие поцелуи в знаке Зодиака, поскольку они одновременно стимулируют интеллектуально и нежно возбуждают. Их поцелуям часто предшествуют поддразнивающие шутки, много болтовни и хихиканья.
8. Козерог (22 декабря - 19 января): поцелуи бабочек.Близкое, быстрое моргание - отличительная черта этого типа поцелуя, когда ресницы двух людей быстро трепещут друг над другом.
Если вы готовы к этому (и не слишком боитесь, что ресница застрянет вам в глазу), это может быть весело и игриво. Это простой способ показать кому-то, что вам нравится его компания.
Козерог наслаждается своей независимостью, но хочет показать верность и признательность близким друзьям. Вещи, которые заставляют вас ждать, часто оказываются бесконечно слаще, когда вы их наконец получаете. То же самое и с Козерогом.
Козерог, безусловно, не самый откровенный романтик в Зодиаке, и они также не самые внешне любящие и нежные типы. Но поцелуй от них - это все, что вам нужно, чтобы понять, насколько глубоко они заботятся.
9. Скорпион (23 октября - 21 ноября): Воздушный поцелуй.
Этот поцелуй - частый ритуал на семейных вечеринках и других мероприятиях, когда посетители здороваются и прощаются друг с другом. Двое участников держатся за щеки бок о бок, отправляя воздушный поцелуй, затем переходят на другую сторону и повторяют.
Скорпион любит давних друзей. Поцелуи Скорпиона - это поцелуи, которые могут происходить где угодно, в любой обстановке и в любое время, даже когда этого меньше всего ожидают.
Скорпион любит делиться любовью, и этот поцелуй пользуется у них популярностью из-за присущей им любящей природы.
10. Водолей (20 января - 18 февраля): воздушные поцелуи.Поднесите руку ко рту, поцелуйте ее и «бросьте» в сторону предполагаемого получателя. Это отличный способ выразить восхищение или признательность кому-либо, не вторгаясь в его личное пространство.
Водолей, который очень независим и не спешит выражать свои эмоции, не только необычен и необычен в своих манерах и привычках, но и в своих романтических стремлениях. Часто они проявляют самый необычный подход к романтике, поэтому можно только представить, какой уровень изобретательности может заключаться в их поцелуях.
В поцелуях Водолея тоже есть неожиданные движения. Ожидайте неожиданного с этим знаком, особенно с языками, и будьте готовы покраснеть, если вы новичок.
Даже самое платоническое начало может привести вас в еще более неизведанные глубины поцелуя, который неожиданно сбивает вас с ног.
11. Дева (23 августа - 22 сентября): поцелуй в шею.Поцелуй в шею - это чрезвычайно страстный поцелуй, который может быть очень эротичным при поцелуе.
Поцелуи в шею можно размещать сбоку от шеи и ниже ушей, и это лучший телесный поцелуй. Это хороший способ подарить идеальный поцелуй и сделать его романтичным, но в то же время сексуальным и сердечным.
Дева, которая не любит слишком сближаться с другими и временами может быть застенчивой, является перфекционистом, когда дело касается поцелуев, и всегда стремится доставить удовольствие поцелуем в шею. Они дарят творческие, мечтательные и сердечные поцелуи, поскольку обладают способностью телепортировать ваш роман во что-то нереальное.
В довершение всего, они абсолютно искренни, а поцелуй Девы, возможно, единственный по-настоящему бескорыстный в Зодиаке.
12. Весы (23 сентября - 22 октября): долгий поцелуй.
Весы, которым нравится классика романтики и стремятся к прочной романтической связи, любят вовлекать вас и заставлять вас чувствовать, что их мир вращается вокруг вас. Каждый поцелуй Весов обязательно заставит вас почувствовать, что ваше счастье и жизнь ближе, чем вы думаете.
Весы созданы для романтики, и романтика определенно вытекает из каждого их действия. Скорее всего, даже если у вас не было партнера-Весов, вы никогда не забудете свой первый поцелуй с ним. Потому что в каждом поцелуе после первого будет та же страсть, романтика и пыл.
Весы щедро целуются. Они не из тех, кто уклоняется от небольшого поцелуя в губы; их губы будут задерживаться дольше и подтолкнуть вас к поездке, в которой задействованы языки, руки и каждая частичка вашего сердца и души.