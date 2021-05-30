Как потеря зубов в пожилом возрасте влияет на способность делать покупки, работу по дому, как отодвигает смерть

По данным исследователей из UCL и Токийского медицинского и стоматологического университета, пожилые люди с более естественными зубами лучше справляются с повседневными задачами, такими как приготовление еды, телефонный звонок или поход по магазинам, пишет https://medicalxpress.com/news/2021-05-tooth-loss-affect-ability-everyday.html
В исследовании, опубликованном в Журнале Американского гериатрического общества , были проанализированы данные 5631 взрослого из Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA) в возрасте от 50 до 70 лет.
Предыдущие исследования показали связь между потерей зубов и снижением функциональной способности, но не установили причинно-следственную связь. В этом исследовании исследовательская группа хотела изучить причинное влияние потери зубов на чью-либо способность выполнять повседневные дела . После рассмотрения таких факторов, как социально-экономический статус участников и плохое общее состояние здоровья , они все же обнаружили независимую связь между потерей зубов и способностью выполнять повседневные задачи.
В ходе исследования участников спросили, сколько у них естественных зубов, у пожилых людей обычно бывает до 32 естественных зубов, которые со временем теряются. Затем, используя данные, собранные в 2014–2015 годах, исследователи измерили влияние потери зубов на способность людей выполнять ключевую инструментальную повседневную деятельность (IADL). Мероприятия включали приготовление горячей еды, покупку продуктов, телефонные звонки, прием лекарств, работу по дому или в саду или распоряжение деньгами.
Старший автор, профессор Георгиос Цакос (Институт эпидемиологии и здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе), пояснил: «Из предыдущих исследований мы знаем, что потеря зубов связана со снижением функциональной способности, но это исследование является первым, которое предоставляет доказательства причинного воздействия потери зубов на инструментальная деятельность в повседневной жизни (IADL) среди пожилых людей в Англии, и этот эффект является значительным.
«Например, пожилые люди с 10 естественными зубами на 30% чаще сталкиваются с трудностями в основных повседневных делах, таких как покупка продуктов или работа по дому или в саду, по сравнению с людьми с 20 естественными зубами.
«Даже после принятия во внимание таких факторов, как образовательная квалификация участников, самооценка здоровья и уровень образования их родителей, например, мы все же обнаружили положительную связь между количеством естественных зубов у человека и их функциональными способностями».
Команда исследователей отмечает, что наличие большего количества естественных зубов связано с отсрочкой наступления инвалидности и смерти, а потеря зубов также может препятствовать социальным взаимодействиям, что связано с более низким качеством жизни. Они также предполагают, что потеря зубов может быть связана с плохим питанием с меньшим количеством питательных веществ.
Исследователи говорят, что результаты следует интерпретировать с осторожностью из-за сложной конструкции, и необходимы дальнейшие исследования для изучения случайной связи между потерей зубов и функциональными возможностями.
Первый автор, доктор Юсуке Мацуяма (Токийский медицинский и стоматологический университет) сказал: «Предотвращение потери зубов важно для поддержания функциональной способности пожилых людей в Англии. Учитывая высокую распространенность потери зубов , этот эффект является значительным и поддерживает хорошее здоровье полости рта на всем протяжении жизни. жизненный цикл может быть одной из стратегий предотвращения или отсрочки утраты функциональной компетентности.
«Улучшение здоровья от сохранения естественных зубов может не ограничиваться результатами здоровья полости рта, но иметь более широкое значение для повышения функциональной способности и улучшения общего качества жизни».