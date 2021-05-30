Правильный выбор противозачаточного средства спасет от рака груди

Гормональные противозачаточные средства, например, таблетки, пластырь и вагинальное кольцо, содержат синтетические гормоны, которые предотвращают беременность, останавливая овуляцию, изменяя цервикальную слизь, чтобы предотвратить прохождение сперматозоидов через шейку матки и обнаружение яйцеклетки, или изменяя слизистую оболочку матки для предотвращения оплодотворенная яйцеклетка от имплантации в нее.
Несмотря на широкое распространение, гормональные контрацептивы, как известно, повышают риск рака груди, который является наиболее частой причиной смерти женщин от рака во всем мире, а также возглавляет список наиболее часто диагностируемых видов рака в 2020 году.
Основным компонентом гормональных контрацептивов являются прогестины, имитирующие женский половой гормон прогестерон. Прогестерон участвует в ряде биологических процессов, включая менструальный цикл, беременность и различные аспекты развития плода, такие как программирование мозга.
Теперь группа ученых под руководством профессора Катрин Брискен из Школы естественных наук EPFL тщательно и внимательно изучила различные биологические эффекты, которые различные прогестины в гормональных контрацептивах оказывают на ткань груди - эпителий молочной железы. Работа опубликована в EMBO Molecular Medicine .
«Хотя мы знаем, как различные противозачаточные средства влияют на сердечно-сосудистую систему, мы мало знаем об их влиянии на грудь», - говорит Брискен. «Поэтому мы разработали новые подходы для сравнения наиболее часто используемых прогестинов в различных гормональных контрацептивах и были удивлены, обнаружив, что некоторые из них стимулируют пролиферацию клеток в груди, а другие - нет».
Исследователи протестировали эффекты длительного воздействия различных прогестинов на эпителиальные клетки груди человека или HBEC, которые выстилают внутренний слой груди. Для этого они разработали «гуманизированные» молочные железы мышей путем трансплантации эпителиальных клеток молочной железы из донорской ткани груди человека из образцов после редуцирующей маммопластики в молочные протоки животных и наблюдения за их ростом in vivo.
«Мы обнаружили, что HBECs приживаются и размножаются в молочных протоках мышей, поддерживая экспрессию рецепторов гормонов и гормональную чувствительность, которые являются решающими факторами для создания соответствующей доклинической модели и, таким образом, для стимулирования трансляционных исследований», - говорит Брискен.
Команда пришла к выводу, что стимулирующие и безвредные прогестины отличает их андрогенные свойства - технический термин для веществ, которые вызывают развитие мужских качеств, таких как волосы на теле, мышечная масса и т. Д. Это не так странно, как кажется: прогестерон, в основном известный как женский гормон, используется для выработки известного мужского гормона тестостерона как у женщин, так и у мужчин.
Некоторые прогестины обладают андрогенными свойствами, действуя как тестостерон; некоторые фактически блокируют их. Ключевым моментом является белок, известный как рецептор андрогена, который при активации андрогенным прогестином перемещается в ядро клетки, где регулирует экспрессию определенных генов.
Работая с эпителиальными клетками на мышиной модели, исследователи обнаружили, что андрогенные прогестины действуют через рецептор андрогенов, вызывая экспрессию белка Rankl, который играет важную роль в пролиферации клеток в эпителии молочных желез. Этот эффект не наблюдался при применении антиандрогенных прогестинов.
Исследование показало, что андрогенные, но не антиандрогенные прогестины способствуют пролиферации клеток . «Воздействие андрогенных прогестинов на эпителий груди человека в течение продолжительных периодов времени вызывало гиперпролиферацию и изменения в клетках, которые связаны с ранними, предзлокачественными поражениями - по крайней мере, в ксенотрансплантированном эпителии груди человека», - говорит Де Мартино.
«Гормональная контрацепция подвергает женщин воздействию различных прогестинов с эстрогеном или без него», - говорит Брискен. «Андрогенные свойства прогестинов определяют их биологическую активность в эпителии груди и обнаруживают неожиданную роль активности рецепторов андрогенов в пролиферации эпителиальных клеток груди ».
Важнейшим выводом исследования является то, что прогестины с антиандрогенной активностью могут быть более безопасным вариантом с точки зрения риска рака груди, чем родственные тестостерону соединения, например, широко используемый противозачаточный левоноргестрел («План Б»). «Можно было бы предотвратить рак груди, связанный с противозачаточными средствами, сделав более осознанный выбор с учетом молекулярного состава противозачаточных средств», - заключает Брискен.