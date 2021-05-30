Может ли девушка звонить и писать первой парню, который ей нравится
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Может ли девушка звонить и писать первой парню, который ей нравится

4:00:035/30/2021Фото: https://psycatgames.com/
0

Ожидая, что он позвонит или сделает первый шаг, вы, по сути, следуете произвольному набору правил (например, именно мужчины должны инициировать действия). 

Поверьте, это нормально - сначала позвонить или написать мужчине

Одна из самых неприятных вещей, которую только можно себе представить, - это ожидание, когда он позвонит или напишет текст и  начнет разговор.

Еще хуже то, когда тебе нравится этот человек, пишет https://www.yourtango.com

Но что делать женщине? Разве ты не так играешь в игру? В конце концов, мужчинам нравится гоняться за женщинами, верно?

Женщина должна усердно играть. Вы же не хотите показаться слишком заинтересованным. Вам нужен инициативный мужчина.

Так что вам нужно просто сидеть без дела, постоянно проверяя свой телефон, ожидая, пока он сделает следующий шаг ... не так ли?

Стоит ли мне сначала позвонить ему или просто терпеливо ждать, чтобы услышать от него известие?

Мой ответ - да, вам следует сделать первый шаг.

После того, как вы двое написали текст или поговорили по телефону, и вы пассивно ждете, пока мужчина позвонит или напишет, вы на самом деле можете снизить свои шансы на хорошие отношения.

Позвольте мне объяснить, почему ...

1. Ожидание, что парень первым позвонит или напишет, на самом деле вы играете с ним в интеллектуальные игры.

Вам, вероятно, не нравится думать о себе как о человеке, который играет в игры, когда вы встречаетесь с парнем, но на самом деле вы можете делать это, ожидая, пока он вам позвонит.

Ожидая, что он позвонит или сделает первый шаг, вы, по сути, следуете произвольному набору правил (например, именно мужчины должны инициировать действия). Следование этим правилам - это обычно то, что женщины делают, чтобы справиться со своим беспокойством о том, что их сочтут нуждающимися или отчаявшимися.

В конце концов, лучший способ избежать того, чтобы вас считали нуждающимся или отчаявшимся, - это просто не быть нуждающимся или отчаявшимся.

Вы можете позвонить парню в любое время, не выглядя нуждающимся или отчаявшимся, когда вы полностью сосредоточены и принимаете себя.

На самом деле секрет не в том, чтобы пытаться справиться с этим беспокойством, играя в игры, следуя правилам или что-то в этом роде. Согласно некоторым из самых распространенных советов по свиданиям, секрет заключается в том, чтобы избавиться от чувства беспокойства, которое в первую очередь заставляет вас делать все эти вещи.

2. Ожидание звонка от парня не делает вас более привлекательной для него.

Есть много причин, по которым кто-то может подумать, что парень всегда должен сначала звонить девушке. Многие из них вращаются вокруг идеи, что ждать, пока он позвонит, женственно или что позволить ему сделать первый шаг - его мужской долг.

Однако в наши дни существует огромное заблуждение о женственности. Многие люди считают, что для того, чтобы быть женственным, нужно быть пассивным, плыть по течению и позволить жизни омывать себя. Я не куплюсь ни на что.

Женственность - это не пассивность. Дело не в том, чтобы подчиняться милосердию и капризам жизни.

Быть женственным - значит быть восприимчивым . Вы можете быть полностью восприимчивыми и открытыми, продолжая при этом действовать - в том числе позвонить или отправить быстрое сообщение.

Все дело в том, как вы это делаете.

Вы звоните из нуждающегося места (см. Предыдущий пункт)? Вы звоните ему со скрытыми намерениями? Вы звоните ему, чтобы пригласить его на свидание?

Или вы звоните ему, чтобы пригласить его взять на себя инициативу? Если да, то было бы неплохо найти тренера по свиданиям, если вы действительно не знаете, из какого места вы приехали.

3. Ожидание, что он позвонит или напишет вам, невероятно пассивно.

Пассивный подход к жизни обычно не является хорошей стратегией.

Вы не ожидали, что пассивное отношение к своей карьере или здоровью поможет вам получить следующее продвижение по службе или получить желаемое здоровое тело, так почему же пассивный подход к свиданиям приведет вас к лучшему?

Истина в том, что когда вы занимаетесь пассивным подходом, вы обычно попадаете туда, куда вас ведут потоки обстоятельств, а это обычно бывает посредственностью.

Итак, нормально ли звонить парню каждый день? Это может быть немного, так как это может оттолкнуть вашего мужчину, особенно если у вас еще нет серьезных отношений.

Если вас не устраивают посредственные отношения или личная жизнь, я настоятельно рекомендую вам проявить более активный подход.

 Поверьте, это нормально - сначала позвонить или написать мужчине.

На самом деле это так.

В какие моменты вам не следует звонить или писать ему?

Только в определенных случаях звонить и писать ему сначала не рекомендуется, например:

1. Он сказал вам, что он не заинтересован или эмоционально недоступен.

2. Он сказал вам не связываться с ним.

3. Он не отвечал вам несколько дней.

4. Мужчина, с которым вы хотите связаться, - ваш бывший ...

5. ... Особенно, если ты выпил.

Это может показаться очевидным, но в таких случаях некоторые женщины все же могут захотеть сначала написать парню. Когда вы начинаете встречаться, лучше всего остановиться и подумать в первую очередь, прежде чем писать текстовые сообщения.

Удачи! И пойди и возьми своего мужчину.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
отношениязвонить первойписать парню
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы звоните первой?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Может ли девушка звонить и писать первой парню, который ей нравится
    4:00:03 5/30/2021
    Может ли девушка звонить и писать первой парню, который ей нравится
    Правильный выбор противозачаточного средства спасет от рака груди
    3:00:26 5/30/2021
    Правильный выбор противозачаточного средства спасет от рака груди
    Как потеря зубов в пожилом возрасте влияет на способность делать покупки, работу по дому, как отодвигает смерть
    2:00:33 5/30/2021
    Как потеря зубов в пожилом возрасте влияет на способность делать покупки, работу по дому, как отодвигает смерть
    Кто из знаков зодиака любит целоваться, а кто не любит, рассказали астрологи
    1:30:46 5/30/2021
    Кто из знаков зодиака любит целоваться, а кто не любит, рассказали астрологи
    Какие смертные грехи существуют: и как за них карает Бог?
    1:00:27 5/30/2021
    Какие смертные грехи существуют: и как за них карает Бог?
    Хоккеисты России победили Швейцарию: российская сборная на первом месте в группе А
    12:45:18 5/30/2021
    Хоккеисты России победили Швейцарию: российская сборная на первом месте в группе А
    10000 в августе: точные даты подачи заявления и поступления на счета родителей школьников России
    11:33:02 5/29/2021
    10000 в августе: точные даты подачи заявления и поступления на счета родителей школьников России
    Всемирный день родителей-2021: точная дата и традиции семейного праздника
    11:20:09 5/29/2021
    Всемирный день родителей-2021: точная дата и традиции семейного праздника
    Магнитные бури этой недели: когда ждать геоудары с 31 мая по 6 июня 2021 года
    10:20:00 5/29/2021
    Магнитные бури этой недели: когда ждать геоудары с 31 мая по 6 июня 2021 года
    На какой день недели выпадает первый день лета – 1 июня 2021 года?
    9:20:57 5/29/2021
    На какой день недели выпадает первый день лета – 1 июня 2021 года?