Шура исполнил свою детскую мечту и спел на сцене Новосибирского оперного театра

Известный российский певец Шура в субботу вечером принял участие во вручении «Народной премии НГС». Оно состоялось в Новосибирскои театре оперы и балета (НОВАТ). Артист признался, что имеет мечту детства, которую до сих пор не мог исполнить.
Шура (Александр Медведев) среди приглашенных артистов вручал награду «Банк года», а после этого заявил, что просто так не уйдет со сцены. Ведущие премии Екатерина Скулкина (Камеди клаб) и Иван Ургант (Вечерний Ургант) напомнили, что Шура родился в Новосибирске и всегда мечтал спеть на сцене оперного.
Певец подтвердил их слова и объявил, что споет свою самую известную песню «Твори добро», отметив, что собравшиеся в НОВАТе как раз делают добрые дела.
Известно, что Шура был в Новосибирске неделю назад. Здесь он отмечал концертом свой день рождения. Певцу исполнилось 46 лет. 20 мая он выступал в одном из баров города. Певец признался тогда, что впервые за 25 лет выступил в родном городе.