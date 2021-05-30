Родственники раненого выстрелом в голову 19-летнего Векила "штурмуют" районный отдел МВД под Новосибирском: Инспектор ДПС случайно нажал на курок
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Родственники раненого выстрелом в голову 19-летнего Векила "штурмуют" районный отдел МВД под Новосибирском: Инспектор ДПС случайно нажал на курок

12:03:025/30/2021,Анастасия СолодковаФото: Mash, скриншот с видео
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Возле здания отдела МВД дежурят бойцы Росгвардии, чтобы не допустить беспорядков. Предположительно, семью сотрудника ДПС, выстрелившего при задержании в голову человека, перевезли в Новосибирск в целях безопасности. В Мошково приехал глава азербайджанской диаспоры.

Что происходит в Мошково Новосибирской области

В Мошкове Новосибирской области сегодня неспокойно. После того, как полицейский случайно выстрелили в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву, съехались десятки родственников раненого, полицейские дежурят у здания Мошковского отдела полиции и центральной районной больницы, где лежит раненый.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", информация о его смерти, появившаяся в субботу, не подтвердилась. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Полицейские, дежурящие у районного отдела МВД говорят, что решаются вопросы оперативного реагирования и волноваться не о чем. Возле здания дежурят сотрудники Росгвардии, чтобы не допустить беспорядков. По неподтвержденной информации, семью сотрудника ДПС, выстрелившего при задержании в голову человека, перевезли в Новосибирск в целях безопасности.

Родственники пострадавшего выразили беспокойство за состояние раненого и крайнее недовольство действиями полиции. Очевидца сообщают, что родственники высказывают намерении отомстить - "кровь за кровь". В ситуацию даже пришлось вмешаться главе азербайджанской диаспоры Тофигу Гусейнову. Он побывал в больнице, где находится пострадавший.

Выяснилось, в Мошково раненый юноша оказался случайно, ехал с друзьями из Томска в Новосибирск.

— Я ехал со стороны Болотного по трассе. Еду потихонечку, подъезжаю к Мошково, спускаюсь в лог… Летит на всех парусах автомобиль патрульный, всех обгоняет по встречной полосе. Потом смотрю: впереди повернул к гостинице и кафе. Я подъехал. Смотрю, стоят две патрульные машины. Было четыре, или пять гаишников. Один чувак лежал на земле в крови, пытался подняться, руки тянул, но не давали ему встать, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев. — Если б я потом не увидел в интернете, что в него стрельнули, я бы не знал об этом. Он был в сознании сто процентов и пытался встать. Похож был просто на избитого человека. Лежал, руки тянул. Один его придерживал, чтобы он не поднялся.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 61-м км трассы Р-255 "Сибирь" на территории Мошковского района вечером 28 мая дежурный экипаж ДПС потребовал остановиться "Тойоту". Но водитель отказался. Началась погоня, а после - задержание. Полицейские повели задержанного водителя в патрульный автомобиль. Тут вступился второй. Страж порядка достал пистолет, завязалась потасовка и и прогремел выстрел. Пуля попала в висок 19-летнему парню. Раненого немедлено доставили в больницу, где ему сделали сложную операцию. Еще двоих, находившихся в машине отвезли в местный отдел МВД.

СК в субботу возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении вреда по неосторожности. Полицейскому грозит серьезный срок в колонии, если раненый скончается.

— При активном сопротивлении или агрессивном поведении со стороны правонарушителя, когда возникает реальная угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, последний имеет право применить табельное оружие, предупредив предварительно об этом правонарушителя. Но тут речь о непроизвольном выстреле. И надо следователям ответить на вопрос: а точно он непроизвольный, или стал следствием грубого нарушения правил безопасности при обращении с оружием? Возможно, но почему патрон был в патроннике и оружие снято с предохранителя? Передернул затвор или затворную раму, в зависимости от использованного оружия, чтобы напугать? Вот от ответов на эти вопросы будет зависеть судьба инспектора, — прокомментировал новосибирский адвокат Дмитрий Смышляев.

Между тем, в главке МВД по Новосибирской области заявляют, что выстрел произошел случайно.

-Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Мошковскому району начали преследовать данный автомобиль, который через некоторое время свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться. Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел... По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, - рассказали в полицейском ведомстве накануне.

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