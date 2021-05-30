Доказательства лабораторного происхождения коронавируса обнаружили в Великобритании
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Доказательства лабораторного происхождения коронавируса обнаружили в Великобритании

9:12:465/30/2021Фото: pixabay.com
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По словам исследователей, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались "замести следы" так, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса.

Британские ученые считают, что коронавирус создали их китайские коллеги

Доказательства искусственного происхождения коронавируса представили британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен, пишет Daily Mail.
По их словам, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались "замести следы" так, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании.

Далглиш и Соренсен проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002-м и 2019 годом. Они пришли к выводу, что китайские ученые, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-CoV-2. Дескать, они пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей.

Исследователи считают, что ученые из Китая взяли основу коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы "присоединили" к нему новый "шип", превратив его в заразный и смертоносный SARS-CoV-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом, — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" коронавируса.

Норвежский вирусолог уточнил, что все аминокислоты имеют положительный заряд. Это позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит.
"Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление", — подытожил Биргер Соренсен.

Однако в ВОЗ назвали утечку SARS-CoV-2 из лаборатории "весьма маловероятной". Они предположили, что вирус передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом США и еще 13 стран выразили "озабоченность выводами Всемирной организации здравоохранения" и заявили о необходимости провести "независимое расследование" о происхождении вируса. Китайские власти продолжают опровергать причастность к распространению коронавируса.

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