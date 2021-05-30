Почему извратили Ленина: он не говорил, что каждая кухарка может управлять государством!

Одним из методов политической борьбы сегодня стало искажение действительности. Примером может служить распространённый миф о якобы высказанном В.И.Лениным утверждении, что управлять государством может любая кухарка. Прекрасный образчик того, как берётся маленький кусочек правды, уродуется до неузнаваемости и подаётся как самая святая правда. На самом деле насчёт кухарки дело обстояло следующим образом. Ленин в работе "Удержат ли большевики государственную власть" (напечатано в октябре 1917 г. в журнале "Просвещение" № 1—2) сторонникам тезиса, о том, что пролетариат "не сможет технически овладеть государственным аппаратом", доказывает обратное - что сможет. Сможет овладеть. Не мгновенно и не старым аппаратом. Старый аппарат управления следует сломать, построить новый.
Возможно на первом этапе взятия власти и установления диктатуры пролетариат использовать в новом аппарате старых управленцев, превратив их из представителей власти в работников, заставить работать в интересах пролетариата. И, одновременно, обучать пролетариат управлению. Дословно фраза Ленина о кухарки звучит совсем не так, как её цитируют те, кто никогда не читал никаких первоисточников: "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели.
Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.
Далее идёт развитие мысли: Разве может быть иной путь к обучению народа управлять самим собой, к избавлению от ошибок, как путь практики? как немедленный приступ к настоящему народному самоуправлению?
Самое главное теперь — распроститься с тем буржуазным интеллигентским предрассудком, будто управлять государством могут только особые чиновники, всецело зависимые от капитала по всему своему общественному положению. Так что Ленину приписывают вовсе не то, что он писал на самом деле.