Почему извратили Ленина: он не говорил, что каждая кухарка может управлять государством!
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему извратили Ленина: он не говорил, что каждая кухарка может управлять государством!

10:54:445/30/2021
0

Ленин: Разве может быть иной путь к обучению народа управлять самим собой, к избавлению от ошибок, как путь практики? как немедленный приступ к настоящему народному самоуправлению?

Владимир Ленин

Одним из методов политической борьбы сегодня стало искажение действительности. Примером может служить распространённый миф о якобы высказанном В.И.Лениным утверждении, что управлять государством может любая кухарка. Прекрасный образчик того, как берётся маленький кусочек правды, уродуется до неузнаваемости и подаётся как самая святая правда. На самом деле насчёт кухарки дело обстояло следующим образом. Ленин в работе "Удержат ли большевики государственную власть" (напечатано в октябре 1917 г. в журнале "Просвещение" № 1—2) сторонникам тезиса, о том, что пролетариат "не сможет технически овладеть государственным аппа­ратом", доказывает обратное - что сможет. Сможет овладеть. Не мгновенно и не старым аппаратом. Старый аппарат управления следует сломать, построить новый.

Возможно на первом этапе взятия власти и установления диктатуры пролетариат использовать в новом аппарате старых управленцев, превратив их из представителей власти в работников, заставить работать в интересах пролетариата. И, одновременно, обучать пролетариат управлению. Дословно фраза Ленина о кухарки звучит совсем не так, как её цитируют те, кто никогда не читал никаких первоисточников: "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели.

Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем не­медленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести буд­ничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управле­ния велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедлен­но, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедно­ту.

Далее идёт развитие мысли: Разве может быть иной путь к обучению народа управлять самим собой, к избавлению от ошибок, как путь практики? как немедленный приступ к настоящему народному самоуправлению?

Самое главное теперь — распроститься с тем буржуазным интеллигентским предрассудком, будто управлять государством могут только особые чиновники, всецело зависимые от капитала по всему своему обществен­ному положению. Так что Ленину приписывают вовсе не то, что он писал на самом деле.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
управлять государством может кухарка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что говорил в реальности Ленин о кухарке?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПедофил попал на видео: Совал руку между ног третьекласснице в магазине "Мария-Ра" в Бердске
    10:41:45 5/30/2021
    Педофил попал на видео: Совал руку между ног третьекласснице в магазине "Мария-Ра" в Бердске
    «Белавиа» отказалась направлять свои самолеты в Крым
    10:30:22 5/30/2021
    «Белавиа» отказалась направлять свои самолеты в Крым
    Гороскоп на 31 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:51 5/30/2021
    Гороскоп на 31 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Шура исполнил свою детскую мечту и спел на сцене Новосибирского оперного театра
    10:01:13 5/30/2021
    Шура исполнил свою детскую мечту и спел на сцене Новосибирского оперного театра
    Расписание намазов на неделю с 30 мая по 6 июня 2021 года в Москве и Новосибирске
    9:35:30 5/30/2021
    Расписание намазов на неделю с 30 мая по 6 июня 2021 года в Москве и Новосибирске
    Календарь дачника на 30 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:57 5/30/2021
    Календарь дачника на 30 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Доказательства лабораторного происхождения коронавируса обнаружили в Великобритании
    9:12:46 5/30/2021
    Доказательства лабораторного происхождения коронавируса обнаружили в Великобритании
    Смерть раненого в голову полицейским 19-летнего Векила Абдуллаева под Новосибирском опровергли родственники и врачи
    8:51:32 5/30/2021
    Смерть раненого в голову полицейским 19-летнего Векила Абдуллаева под Новосибирском опровергли родственники и врачи
    Какой сегодня церковный праздник 30 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:00 5/30/2021
    Какой сегодня церковный праздник 30 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 мая 2021 в России и мире
    7:40:42 5/30/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 мая 2021 в России и мире