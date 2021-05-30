Ночной гонщик разгромил крыльцо Сбербанка в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
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Ночной гонщик разгромил крыльцо Сбербанка в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео

11:08:355/30/2021Фото: Сергей Болдырев /АвтоБердск
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Иномарка вылетела с проезжей части на тротуар и, пробороздив ступеньки и разрушив поручни, застряла на входе в банковский офис. 

Разгромил крыльцо Сбербанка неизвестный «гонщик» в Бердске

Утром в воскресенье в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" читатели прислали фото разгромленного крыльца отделения Сбербанка, находящегося в Бердске по адресу: ул. Красная Сибирь, 136.

Как выяснилось, банк не проводит ремонт ступеней и поручней. Разгром стал результатом ДТП, произошедшего в ночь на 30 мая.

По версии портала АвтоБердск, автомобиль двигался по Красная Сибири в направлении ДК «Родина» и по неизвестным причинам влетел на крыльцо Сбера: машина вылетела с проезжей части на тротуар и, пробороздив ступеньки и разрушив поручни, застряла на входе в банковский офис.

После необычного ДТП несколько молодых людей попыталась стащить буксировочным тросом иномарку вниз, но не смогли.

Сотрудники ГИБДД были на месте происшествия около двух часов ночи воскресенья.

Так крыльцо Сбера выглядит после ночного ДТП. Фото читателя Курьер. Среда. Бердск

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сбербанккрыльцоразгромДТП
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