Ночной гонщик разгромил крыльцо Сбербанка в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео

Утром в воскресенье в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" читатели прислали фото разгромленного крыльца отделения Сбербанка, находящегося в Бердске по адресу: ул. Красная Сибирь, 136.
Как выяснилось, банк не проводит ремонт ступеней и поручней. Разгром стал результатом ДТП, произошедшего в ночь на 30 мая.
По версии портала АвтоБердск, автомобиль двигался по Красная Сибири в направлении ДК «Родина» и по неизвестным причинам влетел на крыльцо Сбера: машина вылетела с проезжей части на тротуар и, пробороздив ступеньки и разрушив поручни, застряла на входе в банковский офис.
После необычного ДТП несколько молодых людей попыталась стащить буксировочным тросом иномарку вниз, но не смогли.
Сотрудники ГИБДД были на месте происшествия около двух часов ночи воскресенья.