Столото: проверить билет тиража 1390 "Русского лото" от 30 мая 2021 года
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30.05
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Столото: проверить билет тиража 1390 "Русского лото" от 30 мая 2021 года

3:05:195/30/2021Фото: Pixabay
0

Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 1 654 667.

лото
Игра прошла 30 мая 2021 года

Посмотрите результаты тиража № 1390 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1390 «Русское лото» от 30.05.2021 и узнать, как получить выигрыш.

Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

22 79 80 85



Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 1 654 667
Призовой фонд тиража: 82 733 350 ₽

Выигрыши выплачиваются с 30.05.2021 до 23.02.2024

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Русское лотоСтолототираж 1390
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