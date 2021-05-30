Столото: проверить билет тиража 1390 "Русского лото" от 30 мая 2021 года

Посмотрите результаты тиража № 1390 лотереи «Русское лото». На сайте «Столото» вы можете проверить результаты розыгрыша по номеру билета. Кроме того, вы сможете посмотреть запись трансляции розыгрыша тиража № 1390 «Русское лото» от 30.05.2021 и узнать, как получить выигрыш.
Невыпавшие числа. Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
22 79 80 85
Число билетов, принявших участие в розыгрыше: 1 654 667
Призовой фонд тиража: 82 733 350 ₽
Выигрыши выплачиваются с 30.05.2021 до 23.02.2024