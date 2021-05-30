Можно ли работать на огороде 30 мая на католическую Троицу?
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30.05
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Можно ли работать на огороде 30 мая на католическую Троицу?

1:20:355/30/2021Фото: pxhere
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Католики также красиво украшают свои церкви и дома к Троице. Присутствует зелень, цветы и ветви березы. В домах наводится перед праздником чистота, накрывается вкусный и богатый праздничный стол.

Троица
Католическая Троица отделена от пятидесятницы

Сегодня все христиане, исповедующие католицизм, отмечают большой праздник - Святую Троицу. Существую два основных различия с празднованием православной Троицы.

С 14 века католики начали отмечать Троицу и Пятидесятницу, как совершенно разные праздники. Сначала почитают Святого Духа, сошествие которого позволило распространяться христианству по земле, этот день отмечался 23 мая в 2021 году, а сегодня, 30 мая, отдельно почитается единство Господа Бога в трех сущностях.

В православии эти два праздника считаются неразрывно связанными между собой и отмечаются в один день.

Второе различие - в датах празднования. Католические праздники высчитываются по другому календарю, поэтому отмечаются всегда раньше.

Других принципиальных различий в традициях и праздновании нет.

Католики также красиво украшают свои церкви и дома к Троице. Присутствует зелень, цветы и ветви березы. В домах наводится перед праздником чистота, накрывается вкусный и богатый праздничный стол. Поста этот день нет.

Много времени занимает торжественная служба в храмах и молитвы в этот святой день. Праздник отмечается в кругу самых близких людей.

Как и православные, католики считают, что в этот день из уважения к празднику работать нельзя. Но до абсолюта этот запрет не возводится. Откладывается только та работа. которую можно отложить. Если у вас сегодня рабочий день, то работать - не грех. Все мы должны выполнять свои обязанности. То же касается и работы по дому. Можно выполнять ежедневные обязанности. не боясь наказания Господня.

Работы в огороде не относятся к срочным, поэтому их вполне можно отложить на другой день.

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