Можно ли работать на огороде 30 мая на католическую Троицу?

Сегодня все христиане, исповедующие католицизм, отмечают большой праздник - Святую Троицу. Существую два основных различия с празднованием православной Троицы.
С 14 века католики начали отмечать Троицу и Пятидесятницу, как совершенно разные праздники. Сначала почитают Святого Духа, сошествие которого позволило распространяться христианству по земле, этот день отмечался 23 мая в 2021 году, а сегодня, 30 мая, отдельно почитается единство Господа Бога в трех сущностях.
В православии эти два праздника считаются неразрывно связанными между собой и отмечаются в один день.
Второе различие - в датах празднования. Католические праздники высчитываются по другому календарю, поэтому отмечаются всегда раньше.
Других принципиальных различий в традициях и праздновании нет.
Католики также красиво украшают свои церкви и дома к Троице. Присутствует зелень, цветы и ветви березы. В домах наводится перед праздником чистота, накрывается вкусный и богатый праздничный стол. Поста этот день нет.
Много времени занимает торжественная служба в храмах и молитвы в этот святой день. Праздник отмечается в кругу самых близких людей.
Как и православные, католики считают, что в этот день из уважения к празднику работать нельзя. Но до абсолюта этот запрет не возводится. Откладывается только та работа. которую можно отложить. Если у вас сегодня рабочий день, то работать - не грех. Все мы должны выполнять свои обязанности. То же касается и работы по дому. Можно выполнять ежедневные обязанности. не боясь наказания Господня.
Работы в огороде не относятся к срочным, поэтому их вполне можно отложить на другой день.