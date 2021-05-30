Экспертиза признала неудовлетворительными дороги на улицах Боровой и Черемушной в Бердске: По каждой проезжает 2300 авто в сутки

После 2 июня станет известно кто и когда начнет капитально ремонтировать две дороги в Микрорайоне Бердска — на улицах Боровой и Черемушной. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 25 мая бердская власть объявила аукцион на поиск подрядчика для глобальной реконструкции улиц.
Начальная стоимость контракта 244 млн рублей. Срок окончания работ — до 31 августа 2022 года. Предстоит не только поменять асфальт, но и построить тротуары, заменить ливневки, освещение, дорожное ограждение и светофоры. Таким же образом ремонтировали в Микрорайоне ул. Лунную, а ранее ул. Ленина в центре Бердска.
Проект реконструкции улиц прошел государственную экспертизу. Поскольку предстоит ремонтировать существующие дороги, то эксперты оценили состояние Боровой и Черемушной: поставили неудовлетворительную оценку.
Ездить и ходить опасно
Как сказано в госэкспертизе, на дорогах присутствуют продольные и поперечные выбоины. Локальные просадки свидетельствуют об изношенных в конструктивных слоях покрытия. Надежность существующих конструкций дорожных одежд не обеспечена по условиям прочности и морозоустойчивости. Толщина конструктивных слоев дорожных одежд не соответствует нормативным требованиям. Бортовые камни присутствуют не по всей протяженности участка капитального ремонта. На участках, где бортовые камни отсутствуют, кромки асфальта не видны, наблюдается вынос грунта с обочин и зеленых зон на край проезжей части.
Благоустройство прилегающей территории представлено хаотично растущими вдоль дороги деревьями и кустарниками. Уличное освещение присутствует, но железобетонные опоры освещения расположены хаотично, не выдержан шаг опор и их расстояние от проезжей части. На участке капитального ремонта имеются аварийные деревья.
Тротуары на протяжении всего объекта капитального ремонта находятся в неудовлетворительном состоянии, не обеспечены продольные и поперечные уклоны тротуаров, имеются многочисленные повреждения покрытия тротуаров.
На проектном участке имеются семь остановок общественного транспорта. Остановки оборудованы автопавильонами. Состояние – неудовлетворительное и требует замены.
2274 автомобиля в сутки
Рельеф участка колеблется в пределах 121,8-151,3 метра, средний уклон составляет 3 градуса, но есть спуск в 7 градусов. Опасных природных и техногенных явления, влияющих на формирование рельефа, госэкспертиза не выявила. Эксперты также оценили метеорологические условия (морозы, жара, дождь и снег) Бердска и то, куда будут стекать вода, чтобы сделать правильные уклоны.
В документах рассчитали интенсивность движения по ул. Черемушной и ул. Боровой за 2020 год. Она составила: 2274 автомобилей в сутки, в том числе легковых и небольших грузовиков – 2088 единиц, двухосных грузовых – 48, трехосных грузовых – 40, автобусов – 98 в сутки.
И погода, и количество транспорта влияют на требования к новой проезжей части.
На дорогах имеется 20 примыканий слева и 22 примыкания справа, две водопропускные трубы и 11 труб на примыканиях, развитая сеть инженерных коммуникаций (воздушные и подземные ЛЭП 0,4 и 10 кВ, кабели связи, газопроводы, водопроводы, канализации, теплотрассы).
Стоит отметить, что экспертиза проекта капремонта микрорайоновских дорог, которая состоялась в 2019 году (дополняли в 2020-м), включает и реконструкцию улицы 2-й Заводской — от Черемушной до дома №43 на ул. 2-й Заводской. Но этот участок не входит в объявленный 25 мая аукцион. Вероятно, из-за нехватки финансирования. Вместе с третьей дорогой стоимость работ, согласно экспертной оценке, составляет 265 млн рублей в ценах 2019 года.
Проект капремонта трех дорог согласовал не только директор УЖКХ Максим Совбанов, но и мэр Бердска Евгений Шестернин.