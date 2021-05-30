Можно ли ходить кладбище на 30 мая на католическую Троицу?
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30.05
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Можно ли ходить кладбище на 30 мая на католическую Троицу?

2:20:085/30/2021Фото: PxHere
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Отдельных дней, запрещающих или особо разрешающих посещение кладбища у католиков нет. Люди приходят на кладбище, чтобы там прибраться и попроведать могилу усопшего тогда, когда сами решат. 

кладбище католическое
У католиков только 1 день в году выделен для особого поминовения усопших

Поминовение у католических христиан осуществляется не так, как у православных.

Особый поминальный день проходит  раз в году - 2 ноября ежегодно. После смерти человека поминают на третий, седьмой и тридцатый день.

Другие поминовения проводятся только в частном порядке. Для этого заказывается заупокойная месса, а затем близкие и родственники умершего собираются за поминальным столом.

Отдельных дней, запрещающих или особо разрешающих посещение кладбища нет. Люди приходят на кладбище, чтобы там прибраться и попроведать могилу усопшего тогда, когда сами решат.

Но в крупные церковные праздники все же рекомендуется воздержаться от посещения кладбища, поскольку это не способствует сохранению праздничного настроения, которое должно быть у человека в праздник.

Вот и в Святую Троицу 30 мая 2021 года посещение кладбища может быть только из-за непреодолимых обстоятельств. например, если человек приехал из другого города и другого дня для такого действия он не может выбрать.

Чтобы правильно помянуть, сначала нужно заказать мессу в церкви, а потом собраться для поминовения дома. Молитва превыше всего для душ умерших. Но на Троицу такую мессу заказать нельзя. Поэтому если вам очень нужно сделать это сегодня, можно помолиться дома, сходить на кладбище. Но это не приветствуется религией в такой большой праздник. как Троица.

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