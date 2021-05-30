«Челси» Романа Абрамовича победил в матче с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Смотрите видео
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«Челси» Романа Абрамовича победил в матче с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Смотрите видео

1:01:115/30/2021Фото: Photo by David Ramos / POOL / AFP
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Первый и последний гол в матче на 42-й минуте забил немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц, которому ассистировал Мейсон Маунт.

Защитник Manchester City's Александр Зинченко ведет борьбу за мяч в матче Лиги чемпионов

Клуб Романа Абрамовича "Челси" во второй раз в истории выиграл главный еврокубок. Финал Лиги чемпионов завешился в Порту. Футболисты «Челси» одержали победу над «Манчестер Сити» с минимальным счетом — 1:0.

Первый и последний гол в матче на 42-й минуте забил немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц, которому ассистировал Мейсон Маунт. Как сообщает sportmail.ru, «Манчестер Сити» больше владел мячом, но пропускал опасные контратаки. В одной из них лондонская команда и открыла счет в матче.

По ходу матча сразу несколько футболистов получили травмы и вынуждены были покинуть поле. На 39-й минуте с поля ушел защитник «Челси» Тиаго Силва, а на 60-й минуте — полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

«Челси» выиграл престижный трофей во второй раз в истории. Впервые кубок Лиги чемпионов достался клубу Романа Абрамовича в 2012 году в результате победы над «Баварией». Лондонцы также выходили в финал турнира в 2008 году, но уступили «Манчестер Юнайтед» по пенальти. «Манчестер Сити» принимал участие в финале Лиги чемпионов впервые в истории.

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