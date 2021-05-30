Родители Бердска возмущены распределением мест в детских садах: С пересадкой на автобусе в час пик на другой конец города
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Родители Бердска возмущены распределением мест в детских садах: С пересадкой на автобусе в час пик на другой конец города

5:00:345/30/2021Фото: Pixabay
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Чиновники, отвечающие за распределение мест в детских садах Бердска, на жалобы родителей ссылаются на несовершенство системы электронной очереди. Маме троих детей на просьбу дать возможность водить малыша хотя бы не в тот сад, куда ходят старшие дети, а просто поближе к дому, ответили: место выделено — пользуйтесь.

В Бердске родители не могут получить места в детских садах рядом с домом

Для того, чтобы получить место в детских садах Бердска, родители встают в электронную очередь после рождения малыша. Распределение мест вызывает много вопросов у родителей, которым их дают в другом конце города или распределяют детей из одной семьи по разным учреждениям. Для того, чтобы как-то попытаться решить вопрос родители создают чаты по обмену в WhatsApp, что не всегда помогает.

О проблеме рассказал бердчанин, которому дали место в детсаду «Красная шапочка» на ул. Вокзальной. Для того, чтобы добраться до места из Микрорайона, ему с ребенком необходимо делать пересадку на общественном транспорте в час пик. Семья обратилась в управление образования и молодежной политики Бердска с просьбой решить проблему и дать место ребенку ближе к дому.

– Директор управления образования Бердска сразу занял оборонительную позицию: я ничего не могу сделать, я работаю по закону, у нас электронная очередь и никак повлиять на выдачу путевок нельзя. На наши вопросы «а что можно сделать» – ответ один – вам же садик дали, пользуйтесь,  –  рассказывает Александр Демов.

Случаи неудачного распределения мест в садах не единичны и для решения проблемы без помощи властей в WhatsApp уже создана группа по обмену местами, но это тоже не всегда помогает. Наталья Горюцкая — мама троих детей — встала в очередь и получила место в саду, находящемся в центре города. На просьбу дать возможность водить малыша хотя бы не в тот сад, куда ходят старшие дети, а просто поближе к дому, ей ответили, что место выделено — пользуйтесь. После обращения Натальи в министерство образования Новосибирска, решать вопрос перенаправили на местный уровень и снова дали неудобное для семьи место, уже в микрорайоне Южном.
– У меня трое детей. Совсем недавно умер супруг, я одна их воспитываю, к тому же вынуждена работать, чтобы содержать семью. И получается, теперь я должна двоих детей отводить в садик к 8 утра здесь у нас на ул. Рогачева, и так же к 8 утра мне нужно третьего ребенка отвезти в садик, который в Южном. Я работаю в бюджетном медучреждении и не могут приходить позже положенного, рабочий день в восемь начинается. Машины у меня нет. Что делать в такой ситуации, я не знаю, – возмущена Наталья.

Родители поделились, что ежедневно в чате появляется около десяти объявлений с предложением поменяться местами в детских садах. Бывалые родители советуют сразу обращаться в прокуратуру.

Были случаи, когда место в саду в пешей доступности от дома приходилось выбивать через Верховный суд, пишет Прецедент.

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