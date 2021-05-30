30 мая – Троица-2021 у католиков и лютеран: важные запреты и важнейшие дела на великий христианский праздник
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30 мая – Троица-2021 у католиков и лютеран: важные запреты и важнейшие дела на великий христианский праздник

3:20:425/30/2021Фото: Katolik.life
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В храм приносят для освящения берёзовые ветки. которые тоже потом хранят в доме, как оберег. Собирают букеты из нескольких особых трав, их тоже освящают и хранят - они приносят благополучие в дом.

троица
Великий праздник Троицы отмечается у западных христиан

У западных христиан сегодня, 30 мая 2021 года, отмечается великий праздник Троицы. Это очень значимый и статусный праздник, входящий в цикл праздников, посвященных Пятидесятнице.

В этот день проводятся праздничные службы, как правило, они начинаются еще вечером накануне и идет сегодня. В храмы приносят цветы, зелень, березовые веточки. которыми украшаются стены храма и иконы. Богослужение считается одним из самых красивых. И Италии принято сыпать лепестки роз из под потолков храма - это очень красиво. Во Франции трубят в трубы. а в Англии в этот день принято варить пиво, организовывать разные конкурсы и турниры среди тех. кто владеет стрельбой из лука.

К празднику готовятся заранее - убираются в домах, украшают дом цветами. В храм приносят для освящения берёзовые ветки. которые тоже потом хранят в доме, как оберег. Собирают букеты из нескольких особых трав, их тоже освящают и хранят - они приносят благополучие в дом.

Это день не является постным, поэтому готовится на праздничный стол, все душе угодно.

Перед праздником часто исповедуются, а в саму Троицу поводится причастие - считается что так, после службы, человек возвращается в дом без злости и греха и на душе. Злиться и ссориться в этот день строго запрещено, как и делать дурные поступки.

Работу в этот день обычно откладывают. Работать не грех, но это не благочестиво по отношению к празднику. Поэтому можно заниматься срочной работой, остальную - лучше отложить.

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