Чартеры внутри России подешевеют: Правила субсидирования авиаперелетов утвердил Мишустин
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Чартеры внутри России подешевеют: Правила субсидирования авиаперелетов утвердил Мишустин

1:46:465/30/2021Фото: pixabay.com
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Постановление предусматривает возмещение 50% затрат на организацию чартера. Число перевезенных пассажиров при этом должно быть не менее 300 человек.

аэропорт
Из-за пандемии COVID-19 российское правительство приостановило регулярные и чартерные авиаперелеты в другие страны с 27 марта

Стоимость чартерных рейсов в российские города, популярные у туристов, снизится благодаря специальной программе поддержки туроператоров, которые используют нерегулярные рейсы. Ее правила утвердил премьер РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Решение о запуске программы принято по итогам встречи главы правительства с представителями туристической отрасли во время рабочей поездки в Республику Алтай.

Постановление предусматривает возмещение 50% затрат на организацию чартера. Компенсации будут доступны туристическим компаниям, которые задействуют для перевозки туристов не менее шести парных рейсов по одному маршруту. Число перевезённых пассажиров при этом должно быть не менее 300 человек.

Перечень субсидируемых направлений предстоит определить Ростуризму.

В середине мая на реализацию этой программы Правительство выделило 1,2 млрд рублей. Она поможет снизить стоимость туристических услуг и повысить привлекательность путешествий по России.

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