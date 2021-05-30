Впервые за 50 лет 10 июня произойдет кольцевое Солнечное затмение: точное время и где его увидеть в России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Впервые за 50 лет 10 июня произойдет кольцевое Солнечное затмение: точное время и где его увидеть в России

1:45:555/30/2021Фото: pixabay
0

Время самого большего затемнения Солнца – 14.27 по Москве, в Сибири 18.27. Якутяне смогут увидеть 94% закрытия Солнца Луной.

К сожалению, полного затемнения светила не произойдет

С 26 мая наступил коридор затмений. Напомним, что земляне 26 мая могли наблюдать полное лунное затмение. Но россияне могли его видеть на Камчатке или смотреть прямую трансляцию, организованную в США. Но 10 июня жители России смогут полюбоваться затмением Солнца. Это будет частичное затмение, а в Якутии будет видно кольцеобразное затмение.
- Частное затмение Солнца будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко, - рассказал рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
К сожалению, полного затемнения светила не произойдет. Можно смотреть в максимум затмения, то тогда есть шанс его увидеть. Время этому – 14.27 по Москве, в Сибири 18.27.
Якутяне смогут увидеть 94% закрытия Солнца Луной.
-Это будет кольцеобразное затмение, когда спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут, - говорит ученый. - Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло.

Следующее солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей. А лунное будет в ноябре 2021 года.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
кольцевое солнечное затмение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ждете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли работать на огороде 30 мая на католическую Троицу?
    1:20:35 5/30/2021
    Можно ли работать на огороде 30 мая на католическую Троицу?
    «Челси» Романа Абрамовича победил в матче с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Смотрите видео
    1:01:11 5/30/2021
    «Челси» Романа Абрамовича победил в матче с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Смотрите видео
    БердскЭкспертиза признала неудовлетворительными дороги на улицах Боровой и Черемушной в Бердске: По каждой проезжает 2300 авто в сутки
    12:43:25 5/30/2021
    Экспертиза признала неудовлетворительными дороги на улицах Боровой и Черемушной в Бердске: По каждой проезжает 2300 авто в сутки
    Персональные данные покупателей защитят увеличенными штрафами
    12:31:37 5/30/2021
    Персональные данные покупателей защитят увеличенными штрафами
    Можно ли работать 30 мая на католическую Троицу-2021?
    12:20:22 5/30/2021
    Можно ли работать 30 мая на католическую Троицу-2021?
    БердскВ электричке можно проехать по безналу в Новосибирской области: Есть ли в списке оцифрованных станций Бердск
    12:15:27 5/30/2021
    В электричке можно проехать по безналу в Новосибирской области: Есть ли в списке оцифрованных станций Бердск
    С католической Троицей 30 мая 2021: красивые открытки и поздравления для христиан
    12:03:33 5/30/2021
    С католической Троицей 30 мая 2021: красивые открытки и поздравления для христиан
    США объявили о новых санкциях против Белоруссии после инцидента с Ryanair: Кто попал в черный список
    11:28:42 5/30/2021
    США объявили о новых санкциях против Белоруссии после инцидента с Ryanair: Кто попал в черный список
    30 мая - Евдокия Свистунья: можно ли работать в огороде и что нельзя есть?
    11:20:23 5/30/2021
    30 мая - Евдокия Свистунья: можно ли работать в огороде и что нельзя есть?
    БердскПедофил попал на видео: Совал руку между ног третьекласснице в магазине "Мария-Ра" в Бердске
    10:41:45 5/30/2021
    Педофил попал на видео: Совал руку между ног третьекласснице в магазине "Мария-Ра" в Бердске