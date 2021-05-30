Впервые за 50 лет 10 июня произойдет кольцевое Солнечное затмение: точное время и где его увидеть в России

С 26 мая наступил коридор затмений. Напомним, что земляне 26 мая могли наблюдать полное лунное затмение. Но россияне могли его видеть на Камчатке или смотреть прямую трансляцию, организованную в США. Но 10 июня жители России смогут полюбоваться затмением Солнца. Это будет частичное затмение, а в Якутии будет видно кольцеобразное затмение.
- Частное затмение Солнца будет видно с территории России, причем, практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока. В Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, которое станет похоже на откушенное яблоко, - рассказал рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.
К сожалению, полного затемнения светила не произойдет. Можно смотреть в максимум затмения, то тогда есть шанс его увидеть. Время этому – 14.27 по Москве, в Сибири 18.27.
Якутяне смогут увидеть 94% закрытия Солнца Луной.
-Это будет кольцеобразное затмение, когда спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда центры Луны и Солнца в небе совпадут, - говорит ученый. - Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло.
Следующее солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей. А лунное будет в ноябре 2021 года.