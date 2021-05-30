Троица-2021: что запрещено делать католикам и лютеранам 30 мая, а что сделать обязательно

30 мая 2021 года все христиане западного мира - католики и лютеране - отмечают День Святой Троицы.
Празднование этого дня разделено с праздником пятидесятницы, поскольку в западном христианстве, начиная с 14 века, смысл этих двух дней разделили друг от друга. В один день почитают единство Господа в трех сущностях, а в другой день отдельно почитается Святой Дух.
Троица в западном Христианстве входит в череду праздников, посвященных Пятидесятнице.
Отмечаются оба эти праздника существенно раньше, нежели у православных.
Традиции
В этот великий праздник обязательно приятно посещать церковь и молиться. Служба проходит празднично и является одной их самых красивых.
Накануне Троицы многие проходят исповедь и каются в грехах, чтобы на саму Троицу быть допущенным к причастию. После церковной службы в праздник и причащения считается, что человек входит в дом с чистой душой, очищенной от злобы и греха.
На праздничную трапезу готовятся разные блюда по вашему вкусу - поста в этот праздник нет. Дома тоже украшены зеленью и цветами.
Отмечается Троица дома, в семейном кругу. Нужно в этот день веселиться, быть в праздничном настроении.
Запреты
В этот праздник не принято посещать кладбища и устраивать поминки. Для правильного поминовения в частном порядке можно заказать заупокойную мессу, а потом устраивать поминки дома. Но в такой крупный праздник мессы по покойным не служат. А значит поминовение в этот день недопустимо. Но просто посетить кладбище и убраться на могилах не возбраняется. У католиков, как и у православных, есть и пить, поминая умерших на кладбище, запрещено - это нужно делать дома.
Запрещается сегодня и ходить в дурном настроении, ругаться, ссорится и выяснять отношения. Нельзя портить настроение ни себе, ни окружающим. Запрещено делать зло другим и совершать плохие поступки.