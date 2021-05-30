Путин и Лукашекно покатались на яхте в Сочи: Обсудили кредит на $500 млн и задержание россиянки Софии Сапеги
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Путин и Лукашекно покатались на яхте в Сочи: Обсудили кредит на $500 млн и задержание россиянки Софии Сапеги

2:10:445/30/2021Фото: Кремлин.ру
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Путин встретил Лукашенко и его сына Николая на пирсе. Главы государств обнялись. Все трое поднялись на борт и сели за накрытый стол. После президенты перешли на палубу, где продолжили разговор. Во время беседы за бортом проплыли дельфины.

Путин и Лукашенко покатались на яхте

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу совершили морскую прогулку на яхте. Как сообщается на сайте Кремля, неформальная встреча с участием сына белорусского лидера состоялась после официальных переговоров в Сочи. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", они длились более пяти часов.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Life Shot, глава Путин встретил Лукашенко и его сына Николая на пирсе. Они поприветствовали друг друга, главы государств обнялись. С сыном Лукашенко Путин поздоровался за руку. Все трое поднялись на борт и сели за накрытый стол. За столом президенты побеседовали и перешли на палубу, где продолжили разговор. Во время беседы за бортом проплыли дельфины.

Главы государств накануне решили, что «воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга».

В пятницу Путин  принимал Лукашенко в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Главы России и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия и борьбу с пандемией, а также затронули инцидент с самолетом Ryanair. В том числе обсудили ситуацию с задержанием и арестом россиянки Софьи Сапеги, которую сняли с рейса Ryanair 23 мая вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем.

«По инициативе президента была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична», — рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, следует учитывать, что у Сапеги есть белорусский вида на жительство. Поэтому президент поручил МИДу "самым внимательным образом отслеживать дело российской гражданки".

В повестке сочинской встречи стоял второй трансфер на $500 млн в рамках российского кредита Белоруссии в $1,5 млрд. Деньги должны поступить Минску в ближайшее время.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23-летнюю Софью Сапегу задержали по подозрению в совершении нескольких преступлений в августе—сентябре 2020 года. Ее мать сообщала, что во время прошлогодних протестов Софии не было в Белоруссии, она была в Литву. Мать обратилась к Путину с просьбой посодействовать в освобождении дочери.

27 мая у Сапеги побывал консул, заявивший после визита, что россиянка чувствует себя нормально и жалоб на некорректное обращение от нее не поступало. На следующий день ее впервые посетил адвокат Александр Филанович. «Она выглядит бодрой и здоровой. С ее слов, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось», — цитирует защитника РБК.

За столом сидел и сын президента Белоруссии Николай Лукашенко

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