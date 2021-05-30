Никита Пресняков раскрыл тайну отношений с избранниками своей матери Кристины Орбакайте

Никита Пресняков — первый сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — не любит публично рассказывать о себе или звездных родных. Однако он решил прийти на передачу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где поделился об отношениях с мужчинами своей матери.
После расставания с отцом Никиты — Владимиром Пресняковым, Кристина Орбакайте стала общаться с Русланом Байсаровым и прожила с бизнесменом несколько лет. От этого союза родился второй сын Кристины — Дени. По словам гостя передачи, отношения с Русланом у него были замечательные. Братья много времени проводили в компании с мужчиной и часто беседовали на разные серьезные темы. Никита признался, что вопросы по отношениям с девушками он задавал отчиму и получал дельные советы.
«Мы с Денькой — братья, жили вместе <…> Руслан возил нас в горы кататься на сноубордах. Давал мне мужские советы касательно девушек. Мы вместе играли в приставку», — признался музыкант.
После расставания с Русланом Байсаровым Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, причем официально это ее первый брак. У пары, которая уже более 15 лет счастлива вместе растет дочь Клавдия. Про отношения с Земцовым Пресняков-младший рассказывает, что они практически братские.
Старший внук Аллы Пугачевой заметил: «Такое чувство, что Миша для меня старший брат!», что говорит о комфортных отношениях между мужчинами.