Никита Пресняков раскрыл тайну отношений с избранниками своей матери Кристины Орбакайте
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Никита Пресняков раскрыл тайну отношений с избранниками своей матери Кристины Орбакайте

3:12:135/30/2021Фото: Wikimedia Commons
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Певица и актриса сейчас в третьем браке (официально — в первом), ее старший сын сделал откровенное признание.

Никита Пресняков рассказал о мужьях звездной мамы

Никита Пресняков — первый сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — не любит публично рассказывать о себе или звездных родных. Однако он решил прийти на передачу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где поделился об отношениях с мужчинами своей матери.

После расставания с отцом Никиты — Владимиром Пресняковым, Кристина Орбакайте стала общаться с Русланом Байсаровым и прожила с бизнесменом несколько лет. От этого союза родился второй сын Кристины — Дени. По словам гостя передачи, отношения с Русланом у него были замечательные. Братья много времени проводили в компании с мужчиной и часто беседовали на разные серьезные темы. Никита признался, что вопросы по отношениям с девушками он задавал отчиму и получал дельные советы.

«Мы с Денькой — братья, жили вместе <…> Руслан возил нас в горы кататься на сноубордах. Давал мне мужские советы касательно девушек. Мы вместе играли в приставку», — признался музыкант.

После расставания с Русланом Байсаровым Кристина Орбакайте вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, причем официально это ее первый брак. У пары, которая уже более 15 лет счастлива вместе растет дочь Клавдия. Про отношения с Земцовым Пресняков-младший рассказывает, что они практически братские.

Старший внук Аллы Пугачевой заметил: «Такое чувство, что Миша для меня старший брат!», что говорит о комфортных отношениях между мужчинами.

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