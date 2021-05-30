Мэр Бердска Шестернин утвердил застройку леса: 30 домов возведут новые обитатели микрорайона Серебряный бор

Мэр Бердска Евгений Шестернин утвердил проект планировки микрорайона Серебряный бор, расположенного в Речкуновской зоне. Соответствующее постановление глава города подписал 26 мая 2021 года. Таким образом власть разрешила застроить 30 частных земельных участков в лесу напротив бердского пансионата ветеранов труда им. Калинина, недалеко от Нового поселка.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подготовка проекта застройки нового микрорайона началась в июле 2020 года. Серебряный бор попросил об этом власть и заверил, что проект разработает за своей счет.
Микрорайон в сосновом бору
Основанием для постановления стало заявление Александра Уральцева от 11 июня 2020 года. По данным из открытых источников, индивидуальный предприниматель Уральцев является председателем товарищества собственников недвижимости (земельных участков) «Серебряный бор». ТСН зарегистрировано в феврале 2019 года.
Мэр разрешил Уральцеву разработку проекта планировки территории микрорайона Серебряный бор с проектом межевания в его составе. Как полагается по закону, проект прошел процедуру публичных слушаний. И можно приступать к строительству.
Проект предполагает появление в микрорайоне Сосновый бор 30 частных домов, а также дорог с твердым покрытием. Сейчас на этом месте лес. Но категория земли — жилое инзивидуальное строительство. Отдельным пунктом в проекте значится сохранение «100% существующего лесного массива для настоящего и будущего поколения жителей микрорайона «Серебряный бор».
Стали известны фамилии собственников участков. В их числе Александр Уральцев и Людмила Уральцева. Почти все участки под индивидуальный жилой дом имеют одинаковую площадь — 1400 кв. метров (есть на 100 квадратов меньше и на столько же больше). Предусмотрена территория общего пользования. И два небольших участка, владельцами которых указан пансионат «Серебряный бор».
200 метров до Берди
Новый микрорайона находится в 2 км от границы с Новосибирском и в 200 метрах от реки Берди. Рельеф представляет собой ярко выраженный хвойный лесной массив. Территория граничит с землями рекреационного назначения и придорожной защитной полосой трассы Р-256. Участок имеет прямой транспортный выход на автодорогу, электро-, газо- и водоснабжение, канализацию, что связывает территорию с Бердском.
Серебряный бор частично затрагивает охранная зона распределительного газопровода и прибрежная защитная зона Берди. Кроме того, в 400 метрах пролегает железная дорога, а в 450 метрах — федеральная трасса. При этом земельные участки, расположенные в охранных зонах газосетей, у их собственников не изымаются и могут быть использованы с учетом ограничений (обременений). Сервитута в этом случае не требуется. Памятники истории и культурного наследия в проектных границах отсутствуют. (Впритык находится разрушенный санаторий «Речкуновский», ставшей на всю страну знаменитой заброшкой).
Зона индивидуальной жилой застройки предназначена для размещения индивидуальных жилых домов, пригодных для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, индивидуальных гаражей и подсобных сооружений, а также выращивания на приусадебном участке различных сельскохозяйственных культур. На территории земельных участков предусматривается размещение парковки на 1-2 легковых автомобиля, хозяйственных построек для хранения материалов, бани.
Аптека и школа — в Новом поселке
Перед тем, как начать стройку, Серебряный бор соорудит место для складирования земли и мусора (с ежедневным вывозом). После возведения жилых домов построят внутриквартальные дороги, тротуары, парковки, создадут освещение, озеленение и благоустройство мест общего пользования. Завершится строительство оборудованием игровой площадки для детей и взрослых, велодорожки и прохода на берег Берди.
Но магазинов, аптек и прочих объектов соцкультбыта в Сосновом бору не предусмотрено. Микрорайон рассчитан на проживание 120 жителей. Услуги, в том числе медицинские, они будут получать в соседнем Новом поселке на расстоянии 2 км. Там же будут учиться дети — 15 минут ходьбы до школы №4 в одну сторону.
В границах проектируемой территории жилого массива сеть общественного транспорта отсутствует. Сейчас все основные маршруты городских и пригородных автобусов, маршрутных такси проходят по Бердскому шоссе. Местоположение остановок «Речкуновка» общественного автобусного и железнодорожного транспорта расположено в поселке Речкуновка в пешеходной доступности от будущего микрорайона. Велосипедное движение в границах планировки также пока не организовано.
Предполагается расширить транзитные газовые и электрические сети, построят новую трансформаторную подстанцию. В проекте рассчитано, сколько мусора и стоков будут производить новые жители Соснового бора, сколько они будут потреблять воды, газа и электричества.
Проект за свой счет
ТСН «Серебряный бор» за свои деньги заказывало планировку участка под застройку. Также, как сделает это бизнесмен Виктор Голубев за проект на 10 участков в микрорайоне Южном.
Власть таким образом экономит на предпринимательской инициативе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
-Мы приветствует это. У нас были такие случаи, когда проект межевания проводится не муниципалитетом. Мы экономим на этом. Но все равно потом проект планировки и межевания утверждаем мы. Так было с территорий на ул. Черемушной — напротив торгового центра. Там был заявитель и делал под нашим контролем проект планировки. Ничего в этом плохого я не вижу. Наоборот, мы заинтересованы. Для муниципалитета это финансовая разгрузка. Квартал размером 100 на 500 метров (проект планировки и межевания) стоит порядка 500 тыс. рублей. Это существенные деньги. Поэтому мы не возражаем, а только приветствуем. Предложения, высказанные разработчиком (о дальнейшем использовании земли) мы будем согласовывать, - ответил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.