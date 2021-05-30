Bloomberg: ЕС предлагает США объединиться против России
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Bloomberg: ЕС предлагает США объединиться против России

3:51:235/30/2021Фото: Pixabay
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По сообщению агентства, подход к России будет единым, а на "негативное поведение и враждебные действия" со стороны РФ будет даваться решительный совместный ответ.

Европейские страны предлагают США совместно противостоять влиянию России

Администрации США поступило предложение от стран ЕС выпустить совместное заявление с намерением выстроить отношения с Россией "для противодействия негативным и враждебным действиям" с ее стороны.

Ранее уже была информация о предполагаемом совместном заявлении в Брюсселе 15 июня на саммите лидеров стран ЕС и США. На следующий день - 16 июня запланирована встреча Путина и Байдена, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

"Мы едины в принципиальном подходе к России и будем давать решительный ответ на ее периодическое негативное поведение и враждебные действия". "Мы будем поддерживать тесные консультации и сотрудничество по всему спектру общих вызовов и возможностей в рамках нашего всестороннего подхода к Китаю", -выдержки из проектов документов.

В проекте заявления говорится о том, что странам придется прийти к одному мнению по отношениям с Россией странам и забыть о разногласиях в торговых отношениях. Также необходимо активизировать взаимодействие по предотвращению изменений климата. В проекте предлагается объединить сил для решения конфликтов мирным путем, укрепления законности и защиты прав человека.

Bloomberg сообщает, что работа с текстом продолжается и возможно изменение формулировок. Также стороны могут объявить об активизации сотрудничества и выступить с критикой России.

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