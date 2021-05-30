Машина Росгвардии сбила двух 10-летних мальчиков на электросамокате: Дети ехали по "зебре" на зеленый свет
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Машина Росгвардии сбила двух 10-летних мальчиков на электросамокате: Дети ехали по "зебре" на зеленый свет

3:33:005/30/2021Фото: pixabay.com
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Оба пострадавших ребенка попали в больницу с тяжелыми травмами. По факту аварии возбуждено уголовное дело. В региональном управлении Росгвардии проводят служебную проверку.

Дети не сбавили скорость перед выездом на дорогу

В Брянской области автомобиль Росгвардии сбил двух мальчиков на электросамокате. Об этом стало известно 30 мая.

Дети ехали по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло в городе Новозыбкове.

Как сообщили в местной полиции, обоих 10-летних школьников госпитализировали. У одного — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, сотрясение головного мозга, перелом костей черепа, у другого — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины рук и ног.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. В региональном управлении Росгвардии проводят служебную проверку. Там пообещали наказать своих сотрудников, если их вина подтвердится, передает "Подъем".

На появившихся в Сити кадрах видно, как дети выезжают с тротуара на проезжую часть и в них на полной скорости врезается автомобиль. От удара дети подлетели вверх и упали на дорогу. В ролик не попал, когда машина росгвардейцев остановилась.

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