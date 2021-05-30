Машина Росгвардии сбила двух 10-летних мальчиков на электросамокате: Дети ехали по "зебре" на зеленый свет

В Брянской области автомобиль Росгвардии сбил двух мальчиков на электросамокате. Об этом стало известно 30 мая.
Дети ехали по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. ДТП произошло в городе Новозыбкове.
Как сообщили в местной полиции, обоих 10-летних школьников госпитализировали. У одного — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, сотрясение головного мозга, перелом костей черепа, у другого — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины рук и ног.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. В региональном управлении Росгвардии проводят служебную проверку. Там пообещали наказать своих сотрудников, если их вина подтвердится, передает "Подъем".
На появившихся в Сити кадрах видно, как дети выезжают с тротуара на проезжую часть и в них на полной скорости врезается автомобиль. От удара дети подлетели вверх и упали на дорогу. В ролик не попал, когда машина росгвардейцев остановилась.