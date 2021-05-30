Как накажут россиян за сбор данных о силовиках
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Как накажут россиян за сбор данных о силовиках

4:14:375/30/2021Фото: Pixabay
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За информацию о судьях, прокурорах, следователях, полицейских и их близких Госдума установила огромные штрафы и даже тюремный срок.

Штрафы за разглашение данных о силовиках выросли

Депутаты Госдумы приняли поправки, усиливающие ответственность за разглашение информации с ограниченным доступом. Новые наказания предусмотрены и за разглашение о мерах безопасности сотрудниках ведомств таких как судей, прокуроров, следователей, силовиках и других лиц и их родственников.

Если в общем доступе появится информация, которая не должна быть разглашена, за такое правонарушение предусмотрены штрафы: до 5–10 тыс. рублей для граждан и до 40–50 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических лиц — штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Разглашение сведений о мерах безопасности сотрудников правоохранительных и контролирующих органов повлечет наказание в виде штрафа для граждан — от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (либо дисквалификация до трех лет), для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Незаконный сбор, передача, распространение сведений о силовиках будут наказываться штрафами для граждан от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (дисквалификация на срок до трех лет), для ИП — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

В перечне способов получения информации указаны — обман, шантаж или принуждение, за которые наступит уголовная ответственность и последует срок до 4 лет лишения свободы или принудительных работ.

«Согласно действующей редакции этой статьи ответственность наступает лишь в случае, если разглашение таких сведений осуществлено в целях воспрепятствования служебной деятельности указанных лиц», — напоминают парламентарии.

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