Тайно поженились премьер Великобритании Борис Джонсон и 33-летняя Кэрри Саймондс

В Лондоне, в римско-католическом Вестминском соборе, прошла церемония бракосочетания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты — 33-летней Кэрри Саймондс.
О женитьбе политика сообщило издание The Sun в субботу, 29 мая. Церемония прошла тайно, приглашено было всего 30 человек. Среди гостей находился совместный ребенок Джонсона и Саймондс — Уилфред, который родился в прошлом году.
Под классическую музыку жених и невеста прошли по проходу, сама церемония длилась полтора часа. Примечательно, что приглашения на свадьбу, которая была назначена на 30 июля были разосланы буквально за неделю до прошедшей церемонии — 24 мая.
Для британского премьера это третий брак, после второй женитьбы у Бориса Джонсона родилось четверо детей, есть еще один ребенок — внебрачный.
В феврале 2020 года Джонсонс и Саймондс заявили о том, что они обручены. 56-летний новобрачный и его супруга проживают вместе на Даунинг-стрит.