Тайно поженились премьер Великобритании Борис Джонсон и 33-летняя Кэрри Саймондс
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Тайно поженились премьер Великобритании Борис Джонсон и 33-летняя Кэрри Саймондс

5:28:375/30/2021Фото: REUTERS/Toby Melville
0

В Лондоне состоялась свадьба, о которой никто не знал. Среди гостей тайной церемонии находился совместный ребенок Джонсона и Саймондс, который родился в 2020 году.

На тайной свадьбе обручились премьер-министр Великобритании с невестой

В Лондоне, в римско-католическом Вестминском соборе, прошла церемония бракосочетания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты — 33-летней Кэрри Саймондс.

О женитьбе политика сообщило издание The Sun в субботу, 29 мая. Церемония прошла тайно, приглашено было всего 30 человек. Среди гостей находился совместный ребенок Джонсона и Саймондс — Уилфред, который родился в прошлом году.

Под классическую музыку жених и невеста прошли по проходу, сама церемония длилась полтора часа. Примечательно, что приглашения на свадьбу, которая была назначена на 30 июля были разосланы буквально за неделю до прошедшей церемонии — 24 мая.

Для британского премьера это третий брак, после второй женитьбы у Бориса Джонсона родилось четверо детей, есть еще один ребенок — внебрачный.

В феврале 2020 года Джонсонс и Саймондс заявили о том, что они обручены. 56-летний новобрачный и его супруга проживают вместе на Даунинг-стрит.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
политикженитьбатайная церемония
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Это последний брак политика?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Очень важные праздники католиков 30, 31 мая и 3 июня 2021: особенности дат и важные запреты
    5:20:45 5/30/2021
    Очень важные праздники католиков 30, 31 мая и 3 июня 2021: особенности дат и важные запреты
    БердскРодители Бердска возмущены распределением мест в детских садах: С пересадкой на автобусе в час пик на другой конец города
    5:00:34 5/30/2021
    Родители Бердска возмущены распределением мест в детских садах: С пересадкой на автобусе в час пик на другой конец города
    Внучку везли на каникулы: Kia Rio вылетела в кювет. Бабушка погибла, девочка сломала позвоночник
    4:31:50 5/30/2021
    Внучку везли на каникулы: Kia Rio вылетела в кювет. Бабушка погибла, девочка сломала позвоночник
    Троица-2021: что запрещено делать католикам и лютеранам 30 мая, а что сделать обязательно
    4:20:03 5/30/2021
    Троица-2021: что запрещено делать католикам и лютеранам 30 мая, а что сделать обязательно
    Как накажут россиян за сбор данных о силовиках
    4:14:37 5/30/2021
    Как накажут россиян за сбор данных о силовиках
    Bloomberg: ЕС предлагает США объединиться против России
    3:51:23 5/30/2021
    Bloomberg: ЕС предлагает США объединиться против России
    Машина Росгвардии сбила двух 10-летних мальчиков на электросамокате: Дети ехали по "зебре" на зеленый свет
    3:33:00 5/30/2021
    Машина Росгвардии сбила двух 10-летних мальчиков на электросамокате: Дети ехали по "зебре" на зеленый свет
    30 мая – Троица-2021 у католиков и лютеран: важные запреты и важнейшие дела на великий христианский праздник
    3:20:42 5/30/2021
    30 мая – Троица-2021 у католиков и лютеран: важные запреты и важнейшие дела на великий христианский праздник
    Никита Пресняков раскрыл тайну отношений с избранниками своей матери Кристины Орбакайте
    3:12:13 5/30/2021
    Никита Пресняков раскрыл тайну отношений с избранниками своей матери Кристины Орбакайте
    Столото: проверить билет тиража 444 "Жилищной лотереи" от 30 мая 2021 года
    3:08:23 5/30/2021
    Столото: проверить билет тиража 444 "Жилищной лотереи" от 30 мая 2021 года