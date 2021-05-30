Внучку везли на каникулы: Kia Rio вылетела в кювет. Бабушка погибла, девочка сломала позвоночник

В Башкирии в страшном ДТП погибла женщина. Серьезные травмы получили водитель и девочка-подросток.
Как сообщил начальник республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов, ДТП произошло 29 мая около 16:00 в Зианчуринском районе на втором километре автодороги Новопетровка-Башкирская Ургинка. Вылетел с дороги и опрокинулся на крышу в кювет автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 67-летний житель Татарстана.
На месте погибла супруга водителя. Она находилась на переднем пассажирском сидении. Как стало известно, пенсионеры направлялась в Зилаирский район. Предположительно, бабушка и дедушка везли 15-летнюю внучку в гости - забрали к себе на летние каникулы.
Девочка получила тяжелую травму — перелом позвоночника. Ее доставили в больницу. Также госпитализация потребовалась водителю.
Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.