Внучку везли на каникулы: Kia Rio вылетела в кювет. Бабушка погибла, девочка сломала позвоночник
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Внучку везли на каникулы: Kia Rio вылетела в кювет. Бабушка погибла, девочка сломала позвоночник

4:31:505/30/2021Фото: ГИБДД Башкирии
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Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. 

Автомобиль, вылетевший с дороги, серьезно пострадал

В Башкирии в страшном ДТП погибла женщина. Серьезные травмы получили водитель и девочка-подросток.

Как сообщил начальник республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов, ДТП произошло 29 мая  около 16:00 в Зианчуринском районе на втором километре автодороги Новопетровка-Башкирская Ургинка. Вылетел с дороги и  опрокинулся на крышу в кювет автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 67-летний житель Татарстана.

На месте погибла супруга водителя. Она находилась на переднем пассажирском сидении. Как стало известно, пенсионеры направлялась в Зилаирский район. Предположительно, бабушка и дедушка везли 15-летнюю внучку в гости - забрали к себе на летние каникулы.

Девочка получила тяжелую травму — перелом позвоночника. Ее доставили в больницу. Также госпитализация потребовалась водителю.

Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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