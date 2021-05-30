Что говорят на исповеди у священника: в чем нужно каяться?
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30.05
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Что говорят на исповеди у священника: в чем нужно каяться?

11:20:455/30/2021Фото: Flickr
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Суть исповеди - это признание своих грехов, это желание избавиться от них и далее продолжать жить без тяжести этих мук совести. Это неправильные поступки, за которые нам стыдно.

исповедь
Исповедоваться нужно регулярно

Нет ни одного человека, который бы не грешил и жил бы абсолютно правильно. Все рано или поздно начинают чувствовать искреннее раскаяние в своей жизни за то или иное действие, которое мы с вами совершаем. Спустя какое-то время некоторые приходят к тому, что необходимо покаяться в своих грехах.

Не многие ходят на исповедь регулярно и если вы зашли в эту статью, уместно предположить, что вы ни разу на исповеди не были. И как поступить, как к ней готовиться, что нужно говорить и в чем раскаиваться? Какими словами? Очень многих людей мучают одни и те же вопросы.

Суть исповеди - это признание своих грехов, это желание избавиться от них и далее продолжать жить без тяжести этих мук совести. Это неправильные поступки, за которые нам стыдно.

Для первой исповеди нет срока, за который надо исповедоваться - придется рассказать о всех гнетущих вас поступках за всю прожитую жизнь. Не за последний год или три, а за все то время, сколько вы помните себя.

Конечно, рассказывать в подробностях, как все было - не стоит. Нужно лишь понять, в чем именно вы были неправы, где оступились, кого обидели, за что вам стыдно. Но быть слишком формальным конечно же нельзя. Нельзя сказать: "Я нарушил заповедь номер три или пять..."

На первой исповеди очень трудно преодолеть психологический барьер. Но поверьте - священник изо дня в день слышит одно и то же. Страсти человеческие и проступки - все одинаковые. Он не будет читать вам лекций о морали, не будет говорить - ты сам виноват. Его дело - выслушать вас. Он - посредник между вами и Господом. Озвучивая ему ваши покаяния - вы каетесь перед Господом. А он любит всех, и вас в том числе. Просто надо уметь вовремя сказать искреннее "прости".

Можно переписать на листок бумаги все, в чем вы хотели бы покаяться. А затем прочесть это все. Если вам очень трудно - можно попросить священника прочитать написанное. Почти все идут навстречу прихожанам, понимая, как им тяжело.

Первая исповедь - она самая трудная. Но потом вам станет легче. С каждым разом исповедь будет становиться все более глубокой. Вы преодолеете барьеры и сможете лучше понимать о чем говорить. Главное - сделать этот первый шаг.

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