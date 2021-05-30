Кадыров назвал условие, при котором покинет пост президента Чечни
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Кадыров назвал условие, при котором покинет пост президента Чечни

9:28:285/30/2021Фото: Wikimedia Commons
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Оппозиционному блогеру Тумсо Абдрахманову брошен вызов от руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Чеченский лидер предложил Тумсо помериться силами с его 13-летним сыном.

Глава Чечни пообещал бросить пост если его сын проиграет блогеру в схватке

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал оставить свой пост в случае проигрыша его 13-летнего сына известному оппозиционному блогеру Тумсо Абдрахманову в поединке.

Приглашение состязаться поступило от главы республики во время записи влога о сборе клубники. Кадыров напомнил Абдрахманову, что тот назвал его сына «мешком» и спросил у мальчика, не побоялся бы он вступить в схватку с блогером, на что тот ответил:

«Клянусь Господом, не побоялся бы!»

Кадыров заявил, что вызов брошен и поклялся покинуть пост в случае победы Томсо. Абдурахманов в ответной записи посоветовал семейству вступить в борьбу с лишним весом и добавил:
«Единственное состязание, в котором вы можете меня победить — поедание котлет».

Ранее оппозиционер рассказал о покушении на своего брата Мохмада, о котором узнали от киллера, отказавшегося выполнять приказ. Со слов Тамерлана Аурбиева, проходящего по уголовному делу в Германии как свидетель, ему было дано поручение не только убить брата блогера, но и поглумиться над телом.

Тумсо Абдрахманов покинул Чечню в 2015 году после конфликта с племянникам главы республики Исламом Кадыровым. По мнению Тумсо Чечня должна быть отделена от России.

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