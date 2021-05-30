Кадыров назвал условие, при котором покинет пост президента Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал оставить свой пост в случае проигрыша его 13-летнего сына известному оппозиционному блогеру Тумсо Абдрахманову в поединке.
Приглашение состязаться поступило от главы республики во время записи влога о сборе клубники. Кадыров напомнил Абдрахманову, что тот назвал его сына «мешком» и спросил у мальчика, не побоялся бы он вступить в схватку с блогером, на что тот ответил:
«Клянусь Господом, не побоялся бы!»
Кадыров заявил, что вызов брошен и поклялся покинуть пост в случае победы Томсо. Абдурахманов в ответной записи посоветовал семейству вступить в борьбу с лишним весом и добавил:
«Единственное состязание, в котором вы можете меня победить — поедание котлет».
Ранее оппозиционер рассказал о покушении на своего брата Мохмада, о котором узнали от киллера, отказавшегося выполнять приказ. Со слов Тамерлана Аурбиева, проходящего по уголовному делу в Германии как свидетель, ему было дано поручение не только убить брата блогера, но и поглумиться над телом.
Тумсо Абдрахманов покинул Чечню в 2015 году после конфликта с племянникам главы республики Исламом Кадыровым. По мнению Тумсо Чечня должна быть отделена от России.