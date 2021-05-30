СССР хотели отдать два острова Японии, стало известно из архивов
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СССР хотели отдать два острова Японии, стало известно из архивов

6:32:175/30/2021Фото: Flickr
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Японские СМИ опубликовали рассекреченную информацию о готовности СССР подписать мирный договор в 1970-х годах. Советское руководство рассчитывало, что не только японские, но и американские военные, тогда не стали бы нападать на Советский Союз.

Из четырех Курильских островов у России могло остаться только два

В МИДе России дали комментарий после появившегося сообщения о готовности СССР расстаться с двумя островами ради мирного договора. По словам дипломатов, документы бывшего архива ЦК КПСС должны анализировать историки, а не журналисты.

«Тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», - пояснили в МИД, пишут РИА Новости.

Также дипломаты уточнили, что острова достались России по итогам Второй мировой войны, и их принадлежность не может оспариваться.

Ранее Kyodo News опубликовали рассекреченную информацию о готовности СССР подписать мирный договор в 1970-х годах. В рамках его подписания два острова из четырех могли быть отданы Японии. Советское руководство рассчитывало, что не только японские, но и американские военные, находящиеся на территории страны, тогда не стали бы нападать на Советский Союз. Однако японские власти настаивали на передачи всех четырех островов и визит премьер-министра Японии Какуэя Танака в страну Советов не стал завершением территориальных споров, так как договор даже не представили.

По итогам Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи были признаны Москвой как собственность СССР, из-за этого до сих пор не заключен мирный договор между Россией и Японией.

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