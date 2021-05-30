СССР хотели отдать два острова Японии, стало известно из архивов

В МИДе России дали комментарий после появившегося сообщения о готовности СССР расстаться с двумя островами ради мирного договора. По словам дипломатов, документы бывшего архива ЦК КПСС должны анализировать историки, а не журналисты.
«Тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», - пояснили в МИД, пишут РИА Новости.
Также дипломаты уточнили, что острова достались России по итогам Второй мировой войны, и их принадлежность не может оспариваться.
Ранее Kyodo News опубликовали рассекреченную информацию о готовности СССР подписать мирный договор в 1970-х годах. В рамках его подписания два острова из четырех могли быть отданы Японии. Советское руководство рассчитывало, что не только японские, но и американские военные, находящиеся на территории страны, тогда не стали бы нападать на Советский Союз. Однако японские власти настаивали на передачи всех четырех островов и визит премьер-министра Японии Какуэя Танака в страну Советов не стал завершением территориальных споров, так как договор даже не представили.
По итогам Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи были признаны Москвой как собственность СССР, из-за этого до сих пор не заключен мирный договор между Россией и Японией.