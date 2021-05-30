Куда пропали убившие ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска осужденные Фурсов и Белоусов, стало известно

С момента оглашения приговора убийцам 34-летней Ирины Синельниковой из Бердска прошло 2,5 месяца. Но судебный вердикт еще не вступил в законную силу. Дмитрий Фурсов, получивший за зверское преступление 21 год колонии строго режима, решил подать апелляцию. Он месяц читал несколько томов своего уголовного дела.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", в пятницу, 28 мая 2021 года, истек срок подачи сторонами процесса возражений на апелляционное заявление. По информации, которой располагает редакция, прокурор, участвующий в процессе как гособвинитель точно подал возражения. Есть ли они у потерпевшей стороны - брата погибшей, пока неизвестно.
- Апелляцию суд высылает для ознакомления всем остальным участникам процесса - прокурору, адвокатам, второму осужденному, потерпевшему, и устанавливает дату окончания принятия возражений. И только после рассмотрения возражений Кемеровский областной суд направит апелляционную жалобу Фурсова в Новосибирский облсуд. Тогда назначат дату рассмотрения апелляции, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" адвокат Фурсова Юрий Миронов.
Он предполагает, что апелляцию суд рассмотрит в июне. А пока и Фурсов, и его подельник Станислав Белоусов находятся в кемеровском СИЗО. Считается, что они уже отбывают наказание - с момента ареста в январе 2019 года.
Адвокат Белоусова, напомним, тоже подал жалобу в части оценки похищенного. Он полагает, что суд должен был учесть ту стоимость автомобиля, по которой они «покупали» — 200 тыс. рублей, а не рыночную. Второй адвокат Фурсова настаивает на том, что ее подзащитного нужно оправдать. Ведь он не признал свою вину, в отличие от подельника. Они забрали для продажи автомобиль Ирины (выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реальности «Пежо» стоил в два раза дороже).
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", судья Кемеровского областного суда Алексей Новоселов закончил оглашать приговор 11 марта 2021 года. Осужденные Фурсов и Белоусов, кроме того, выплатят потерпевшей стороне по 1,5 млн рублей каждый. Это в том случае, если апелляционная инстанция согласится с уже вынесенным приговором.
Пока неизвестно когда и куда их этапируют в колонию. Но ранее суд удовлетворил ходатайство брата погибшей Ирины Синельниковой Владимира Пушкарева о получении информации о перемещении убийц. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сидеть они будут в разных колониях, поскольку Фурсов ранее работал в правоохранительных органах, а для «бывших» существуют спецучреждения.
- Он бывший сотрудник, а они, спецконтингент, отдельно отбывают наказание, отдельно содержатся. Фурсов хочет сидеть в общей камере, чтобы быть ближе к дому и чаще получать передачки, - рассказал адвокат Миронов.
После вступления приговора в законную силу Фурсову придется отправиться под Иркутск или в Свердловскую область, где расположены спецколонии для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов, ФСИН, МЧС.
Шокирующие подробности
11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке.
Гособвинение расценивало убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.
Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.
Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе.
На предварительном следствии Фурсов подробно рассказывал, как затягивал удавку на шее жертвы. Но после его отказа от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:
- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины, Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.
На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».
Из озвученных обстоятельств дела понятно: готовясь убивать автовладельцев ради того, чтобы завладеть их автомобилями, сначала планировали стрелять из пистолета в висок. Но решили остановиться на удавке. Ирина Синельникова стала первой и последней жертвой хладнокровных убийц.