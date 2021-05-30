На видео попало, как сильный порыв ветра сорвал батут и двух девочек выбросило на трамвайные рельсы в Барнауле
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На видео попало, как сильный порыв ветра сорвал батут и двух девочек выбросило на трамвайные рельсы в Барнауле

9:04:445/30/2021Фото: Скрин с видео Baza
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Дети сейчас в больнице  в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Двух девочек отбросило с батута на трамвайные рельсы в Барнауле


30 мая 2021 года возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей получили травмы. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется.

Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута. Допрашиваются очевидцы произошедшего, сотрудники торгового центра.

В настоящее время дети госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего.

По сообщениям местных СМИ, батут находится около ТЦР в микрорайоне Докучаево. Причиной опрокидывания батута стал сильный ветер. Двух девочек отбросило с падающего батута на трамвайные рельсы.  Дети сейчас в больнице  в тяжелом состоянии.
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От редакции

Почему так часто на батутах дети травмируются?

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