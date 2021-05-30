Что грозит полицейскому, смертельно ранившему 19-летнего Векила Абдуллаева в Мошково? Ск возбудил дело

Следственными органами СК России по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 118, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Как сообщалось ранее, 28 мая 2021 года в вечернее время инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент сотрудникам ДПС начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица.
Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы.
Следователями регионального следственного управления СК России по Новосибирской области сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Однако, в связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего, следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается.