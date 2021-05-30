Российским водителям-пьяницам установят алкозамки на автомобили
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Российским водителям-пьяницам установят алкозамки на автомобили

9:38:205/30/2021Фото: https://www.hippopx.com/
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Алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС с тем, чтобы передавать данные о водителе, а также контролировать наличие работающего алкозамка в машине.

Алкозамки являются полностью отечественной разработкой

Минпромторг РФ прорабатывает с ГИБДД внесение изменений в правила дорожного движения, который позволят устанавливать алкозамки на автомобили водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде.

"Если человек хоть раз "попался", это мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю, на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу", - сообщил журналистам замглавы Минпромторга Василий Шпак в рамках форума "Интеллект машин и механизмов" в воскресенье в Севастополе, пишет Интерфакс. 

По его словам, министерство совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении такого нарушителя "таким образом, чтобы все автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком".

До конца года в рамках эксперимента, проводимого Минпромторгом совместно с разработчиками и участниками автомобильного рынка, должно быть доработано регулирование внедрения алкозамков, в частности, это касается их стандартизации.

Алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС с тем, чтобы передавать данные о водителе, а также контролировать наличие работающего алкозамка в машине.

Шпак отметил, что алкозамки являются полностью отечественной разработкой, включая программное обеспечение и компонентную базу, и, в отличие от зарубежных аналогов, позволяют идентифицировать водителя. "В Америке, в некоторых штатах, тоже есть история с алкозамками, но там смысл в том, что они все контактные, то есть там трубка, в которую нужно дышать, и естественно, она не позволяет распознавать водителя: там просто история - сел, дунул, тот, кто дунул, встал вышел, сел другой и поехал", - сказал замминистра.

Устанавливать алкозамки предлагается также каршеринговым компаниям для идентификации водителя и проверки его готовности управлять автомобилем. "Человек не тот, который по факту сел за руль и по фотографии опознан, не может им управлять. И соответственно, если этот человек нетрезв, тоже не может управлять", - пояснил Шпак.

Проект по разработке и внедрению алкозамков в РФ реализуется совместно Минпромторгом, ООО" Омега" (ведущий разработчик), НИИМА" Прогресс" (разработчик и производитель универсального бортового модуля), НПО "Старлайн" (производство инфомодулей и нейробоксов), АО" Лазерные системы" (разработчик и производитель бесконтактных алкоиндикаторов CarAlco), АО" ГЛОНАСС" и ООО" ИТ-резерв" (разработчик системы верхнего уровня).

Предполагается, что алкозамки будут устанавливаться как на автомобили личного пользования, так и на такси, машины каршеринга, грузовой транспорт.

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глонассалкозамок«Нетрезвый водитель»
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