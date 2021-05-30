Путин вместе с Лукашенко плавал ли в Черном море при +16, ответил Кремль

29 мая президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды +16, написал телеграм-канал Пул первого.
И всех стал интересовать вопрос, а купался ли Путин в Черном море?
Издание Подъем спросило об этом пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
-Сегодня нет, – ответил Песков на вопрос, купался ли Владимир Путин вместе с белорусским лидером.
-Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться, море становится всё теплее и теплее», - сказал президент России президенту Белоруссии. И тот согласился - поплавал.