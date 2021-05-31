Календарь дачника на 31 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

31 мая 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 20 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей. Процент освещенности Луны составляет 70%. Восход Луны в 01:18, а закат в 08:52.
Хронология лунных дней
- 19 лунный день c 00:45 30.05.2021 по 01:18 31.05.2021
- 20 лунный день c 01:18 31.05.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Водолей (−)
Луна в знаке Водолей. Это бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.
Это удачное время для экспериментов, когда надо с помощью клоновой селекции получить необычные аномальные растения, т.к. появляется большая вероятность появления различных мутантов.
Благоприятно в водолее:
- вспашка, рыхление и окучивание;
- прополка и прореживание всходов;
- формирование кроны, обрезка усов у земляники, удаление лишних побегов и цветов, больных растений;
- прищипка, пасынкование;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- сбор семян и корнеплодов на семенники;
- уборка урожая на долгое хранение и на семена всех культур, включая выкопку картофеля;
- уборка зерновых;
- заготовка цветков, плодов и семян лекарственных растений;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- выпечка.
Возможно:
- посев и посадка цветов с большой вероятностью получения экземпляров, необычных по форме и расцветке, а также лука-севка и луковичных цветов;
- укоренение и пересадка растений: абутилон (комнатный клён), алоказия Сандера, бокарнея отогнутая, драцена Годсефа, калатея (Лубберса, полосатая, украшенная, розовато-раскрашенная, Маккоя), каллистемон лимонно-жёлтый, кокколоба ягодоносная, колеус (карликовый, Блюмс, Фершаффельта), крестовик Роули, ктенанта Оппенгейма, маранта беложилковатая, пуансеттия (молочай прекраснейший), роголистник, строманта приятная, ятрофа.
Не благоприятно в водолее:
- посев-посадка и пересадка любых культур,в особенности на семена, кроме экспериментальных растений;
- полив, это может привести к заболеванию корней;
- подкормки, т.к. можно сжечь растение.
20 лунный день (±)
31 мая 2021 года в 12:00 — 20 лунный день. Этот день желательно посвятить работе с наземной частью растений. В этот день повышается давление на нижнюю часть растений, соки идут к корням, питая их. Растения в этот момент отдыхают и плохо растут.
Рекомендуется в 20 лунный день:
- уборка урожая культур, у которых съедобной является подземная часть;
- уборка урожая для длительного хранения;
- прищипывать, делать прививки и перепрививки;
- высаживать, обрезать деревья;
- избавляться от вредителей и сорняков;
- подкармливать растения и вносить удобрения;
- прореживать всходы, обрезать усы;
- уборка опавшей листвы.
Не рекомендуется в 20 лунный день:
- любые манипуляции с корнями;
- обильный полив.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Источник: mirkosmosa.ru