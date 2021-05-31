31 мая - День без табака: курение убивает 7 млн человек во всем мире ежегодно
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31 мая - День без табака: курение убивает 7 млн человек во всем мире ежегодно

2:00:265/31/2021Фото: pixabay
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Хорошей новостью является то, что даже для людей, которые долгое время курили, риск развития рака и других сопутствующих заболеваний снижается, как только они бросают курить навсегда.

Помимо вреда для здоровья человека, в ВОЗ отмечают, что табачные отходы содержат более 7 тыс. токсических химических веществ, включая канцерогены

31 мая отмечается как «День без табака» по всему миру. Этот день направлен на повышение осведомленности людей об угрозе табака во всех ее проявлениях.

Целью этого дня является не воздержание от табака в течение дня, а достижение трех больших целей. Первый - мотивировать существующих курильщиков отказаться от табака навсегда. Второй, для некурящих, чтобы далее поддержать их воздержание от табака. И, наконец, этот день привлекает внимание общественности к широко распространенной проблеме употребления табака и его многочисленным негативным последствиям для здоровья.

Впервые решение о провозглашении Дня без табака было принято на сессии ВОЗ в мае 1988 года, и тогда же была означена дата, когда этот день отмечается — 31 мая. Широкое распространение этот день получил в новом тысячелетии, когда началась широкая общемировая кампания по ограничению и запрету курения. Всемирный день борьбы с курением — один из примеров международных усилий, предпринимаемых согласованно и регулярно, в целях снижения распространенности курения.

Табак приводит к более чем 7 миллионам смертей ежегодно во всем мире. Что более печально, так это то, что около 890 000 из этих смертей вызваны пассивным курением. Табак является причиной известным заболеванием полости рта, языка, горла, легких, пищевода и мочевого пузыря.

По данным ВОЗ, курение — вторая по значимости причина смерти в мире, от него умирает каждый десятый взрослый человек. Свыше 40% всех случаев смерти, связанных с употреблением табака, вызваны заболеваниями легких, такими как рак, хронические респираторные заболевания и туберкулез.

Табачный дым может повлиять на функцию легких, вызывая респираторные заболевания, такие как астма, хроническая обструктивная болезнь дыхательных путей и другие. У курильщиков гораздо выше вероятность развития сердечных проблем, таких как высокое кровяное давление и сердечный приступ. Помимо вреда для здоровья человека, в ВОЗ отмечают, что табачные отходы содержат более 7 тыс. токсических химических веществ, включая канцерогены. Две трети из 15 млрд продаваемых ежедневно сигарет выбрасываются в природу.

Более 50 лет назад стало известно, что в листьях всех сортов табака содержатся радиоактивные изотопы. Информация долгое время скрывалась. Таким образом, курильщик получает не только большие дозы веществ, содержащихся в продуктах горения, но и значительное облучение. Оно является ещё одним канцерогенным фактором.

Кальян также особенно популярен среди молодого поколения. Рост этой эпидемии был хорошо поддержан маркетингом ароматизированного табака, социальными сетями и грубыми заблуждениями относительно потенциала зависимости и потенциальных неблагоприятных последствий для здоровья этой формы употребления табака. Курильщики не только вредят себе, но вторичный и третичный дым также влияют на жизнь их близких и окружающих людей.

Хорошей новостью является то, что даже для людей, которые долгое время курили, риск развития рака и других сопутствующих заболеваний снижается, как только они бросают курить навсегда.

Электронные сигареты или никотиновые смолы могут быть мостом к успешному воздержанию, но могут быть проблемой сами по себе в течение определенного периода времени. Конечная цель должна состоять в том, чтобы отказаться от всех форм этой угрозы.

Материал подготовлен юрисконсульт ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии

в Новосибирской области" в г. Бердске Светланой Адовой

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