Дизайнерские красивые открытки на День без табака 31 мая и короткие поздравления для СМС

Один лишь день без табака
Попробуй и получится!
Один лишь день без табака -
И ты себя не мучаешь
Один лишь день без табака -
Найди же силы отказать.
Сказать себе – я не слабак,
Курить не буду больше я.
Проведи же этот день без дыма,
Без дурмана сладких сигарет,
Позаботься о своем здоровье,
Чтоб прожить намного больше лет.
Чтобы легкие вдыхали чистый воздух,
Чтобы организм благодарил…
Откажись сегодня от куренья –
Докажи, что хватит твоих сил.
"Попробовал разок ты закурить.
Вошло в привычку, а назад дороги нет!
А многим людям невозможно с этим жить.
Курение наносит тяжкий вред!
А ведь здоровьем каждый дорожит.
Кому проблемы лишние нужны?
Ведь надо жить, любить, творить.
Зачем тебе курение, скажи?
Ты думаешь, что бросить так легко?
Ты заблуждаешься и очень глубоко!
А ведь здоровье никогда ты не вернешь
Подумай, для чего же ты живешь?.."
Сигарету не кури, не надо!
Ты других не хуже, не грубей!
На окурках след губной помады
Лишь брезгливость вызовет к тебе..
Лучше в рот возьми сирени ветку,
Горькую от рос,
Чтоб любимый, днем весенним,
Терпкий привкус на губах унес!
Источник: pozdravik.ru