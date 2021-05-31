Дизайнерские красивые открытки на День без табака 31 мая и короткие поздравления для СМС
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Дизайнерские красивые открытки на День без табака 31 мая и короткие поздравления для СМС

10:40:525/31/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Отметьте День без табака здорово - без дыма и никотина! Всемирный день без табака отмечается 31 мая.

Всемирный день без табака

Один лишь день без табака
Попробуй и получится!
Один лишь день без табака -
И ты себя не мучаешь
Один лишь день без табака -
Найди же силы отказать.
Сказать себе – я не слабак,
Курить не буду больше я.

Всемирный день без табака

Проведи же этот день без дыма,
Без дурмана сладких сигарет,
Позаботься о своем здоровье,
Чтоб прожить намного больше лет.
Чтобы легкие вдыхали чистый воздух,
Чтобы организм благодарил…
Откажись сегодня от куренья –
Докажи, что хватит твоих сил.

Всемирный день без табака

"Попробовал разок ты закурить.
Вошло в привычку, а назад дороги нет!
А многим людям невозможно с этим жить.
Курение наносит тяжкий вред!
А ведь здоровьем каждый дорожит.
Кому проблемы лишние нужны?
Ведь надо жить, любить, творить.
Зачем тебе курение, скажи?
Ты думаешь, что бросить так легко?
Ты заблуждаешься и очень глубоко!
А ведь здоровье никогда ты не вернешь
Подумай, для чего же ты живешь?.."

Всемирный день без табака

Сигарету не кури, не надо!
Ты других не хуже, не грубей!
На окурках след губной помады
Лишь брезгливость вызовет к тебе..
Лучше в рот возьми сирени ветку,
Горькую от рос,
Чтоб любимый, днем весенним,
Терпкий привкус на губах унес!

Всемирный день без табака

Источник: pozdravik.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникивсемирный день без табакаоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Дизайнерские красивые открытки на День без табака 31 мая и короткие поздравления для СМС
    10:40:52 5/31/2021
    Дизайнерские красивые открытки на День без табака 31 мая и короткие поздравления для СМС
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 11.05 по 27.05.2021 в Бердске
    10:39:20 5/31/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 11.05 по 27.05.2021 в Бердске
    Лучшие картинки и поздравления с Днём блондинок на 31 мая
    10:38:45 5/31/2021
    Лучшие картинки и поздравления с Днём блондинок на 31 мая
    ЕГЭ-2021 стартовал в России 31 мая: Какой экзамен сдают выпускники сегодня
    10:34:56 5/31/2021
    ЕГЭ-2021 стартовал в России 31 мая: Какой экзамен сдают выпускники сегодня
    БердскМомент аварии и разгрома крыльца Сбербанка в Бердске попал на видео. Подробности ночного ДТП
    10:21:28 5/31/2021
    Момент аварии и разгрома крыльца Сбербанка в Бердске попал на видео. Подробности ночного ДТП
    Гороскоп на 1 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:30 5/31/2021
    Гороскоп на 1 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Бердск"Таким стоит давать пожизненное": Мама 3-классницы рассказала, как чувствует себя дочь после нападения педофила в "Марии-Ра" Микрорайона Бердска
    10:10:36 5/31/2021
    "Таким стоит давать пожизненное": Мама 3-классницы рассказала, как чувствует себя дочь после нападения педофила в "Марии-Ра" Микрорайона Бердска
    В доме отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка начались обыски из-за махинаций с местами на кладбищах
    9:46:53 5/31/2021
    В доме отправленного в отставку мэра Владивостока Олега Гуменюка начались обыски из-за махинаций с местами на кладбищах
    «Мне 35 лет, и я дура»: Бузова повергла в шок фанатов на выступлении в Волгограде. Смотрите видео
    9:32:29 5/31/2021
    «Мне 35 лет, и я дура»: Бузова повергла в шок фанатов на выступлении в Волгограде. Смотрите видео
    Трое россиян погибли в ЦАР при взрыве
    9:23:02 5/31/2021
    Трое россиян погибли в ЦАР при взрыве