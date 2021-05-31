Необычайно красивые открытки с Днём близнецов от дизайнера на 31 мая и поздравления для самых любимых

Вы все привыкли вместе делать:
Играть, смеяться, прыгать, бегать,
Даже в один день родились,
И где такие вы взялись:
Такие яркие, смешные,
Веселые и заводные?!
Я вас сердечно поздравляю!
Здоровья крепкого желаю,
Всегда счастливыми растите
И только позитив дарите!
Пусть близкие вас обожают
И в вас души своей не чают!
Два самых светлых человечка,
Сегодня в доме смех гудит.
Живите счастливо и вечно
Пусть Ангел вас всегда хранит.
Лет сто прожить вам, не иначе,
С дорог успеха не свернуть!
Пусть светит вам звезда удачи
И жизни озаряет путь.
Вы в этот мир вошли вдвоем,
И это — высшая награда.
С надежным другом обо всём
Переглянуться можно взглядом.
С родным плечом, с родной душой,
Бок о бок, днем и ночью рядом.
И нитью жизнь идет одной,
Для счастья большего не надо!
Один папа, одна мама,
День рожденья в один день,
На двоих вам, постоянно,
Всё разделено в судьбе.
Пусть такое совпаденье
Только пользу принесёт,
Будет ярким настроенье,
Непременно, круглый год!
И в два раза больше счастья
Предоставит небо вам,
С наслажденьем чтобы мчаться
К новым, светлым берегам!
Источник: pozdravok.ru