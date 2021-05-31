Какой силы магнитная буря потревожит покой метеопатов 31 мая 2021 года

Последний день весны станет благоприятным для метеозависимых людей, магнитных бурь в ближайшие сутки не ожидается. 31 мая 2021 года магнитосфера Земли с полуночи до 15 часов будет находиться в полном покое - заметных возмущений не прогнозируется. С 15 и до 21 часа возможны небольшие возмущения, сила колебаний электрических характеристик магнитного поля не превысит 2 баллов.
Напомним, что геомагнитные бури вызывают возмущенные потоки солнечного ветра, состоящие из заряженных частиц и взаимодействующие с магнитосферой нашей планеты. В области радиационных поясов Земли в результате проникновения солнечного ветра значительно усиливаются кольцевые токи Земли. Это явление обычно обозначают словами “космическая погода”. Магнитные бури таким образом являются важнейшими характеристиками космической погоды, и подобно перепадам давления, ураганам и дождям влияют на здоровье и самочувствие людей.
Специалисты отмечают, что в зависимости от состояния организма люди по-разному реагируют на магнитные бури: некоторые чувствуют непосредственно вспышечную активность Солнца и недомогание захватывает их за 2-3 дня до бури на Земле, кто-то отвечает реакцией в сам момент бури на планете.
В середине мая, 12 числа, на Солнце произошла серия сверхмощных вспышек, тем самым был прерван длинный период спокойствия нашей звезды за последние несколько лет. Серия вспышек и вызвала сильную трехдневную магнитную бурю в 20-х числах мая.
Но самая мощная магнитная буря, которую не превзошли последующие до сих пор, произошла в 1859 году. “Солнечный супершторм” длился 6 дней. С 28 августа по 2 сентября 1859 года британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал на Солнце многочисленные пятна и вспышки, а 1 сентября он зафиксировал наибольшую, в результате которой в космос произошел крупный корональный выброс плазмы. Через 18 часов он достиг Земли. На нашей планете произошла крупнейшая магнитная буря: отказали телеграфные системы в Европе и Северное Америке, северные сияния наблюдались повсюду, даже на Карибских островах. Интересно, что сохранилось свидетельство о том, что сияние было настолько ярким, что золотоискатели в Скалистых горах проснулись и начали готовить завтрак, решив, что наступило утро.
Менее сильные магнитные бури потом происходили в 1921 и в 1960 годах, при этом наблюдались сбои в радиосвязи по всему миру. Самая сильная магнитная буря космической эры случилась 13 марта 1989 года, именно эта буря вызвала сбои в энергосистеме канадской провинции Квебек, полярные сияния увидели жители Мексики, произошли сбои в работе высокочастотной связи и космических аппаратов. В СССР в 1989 году во время этой магнитной бури13 марта 1989 года северное сияние наблюдали в Крыму.
Сегодня же, 31 мая 2021 года, метеопатов ждет спокойный день, который можно с пользой провести на работе и на отдыхе, не оглядываясь на солнечную активность. В той или иной степени люди все являются метеопатами. Характер зависимости от магнитных бурь во многом связан с психологическим состоянием человека. Установлено, что в момент магнитных бурь на Земле увеличивается число инфарктов и инсультов, гипертонических кризов, приступов мигрени и астмы. Чем стрессоустойчивее человек, тем легче он переносит “качку” в магнитном поле Земли. Поэтому актуальны следующие рекомендации для метеопатов:
- Снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему, снижение физической и умственной нагрузки;
- Диета с исключением продуктов, удерживающих воду- острое, жареное, копченое, и увеличение количества потребляемой воды;
- Максимальная разгрузка нервной системы - покой, тишина и оптимистический взгляд на все проблемы;
- Отказ от курения и алкоголя, любая зависимость убивает.
При наличие хронических заболеваний необходимо всегда иметь при себе назначенные врачом лекарства, чтобы избежать нежелательных осложнений.