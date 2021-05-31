Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 мая 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 31 мая 2021 в России и мире

7:40:245/31/2021Фото: pixabay
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Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 31 мая 2021 года.

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День российской адвокатуры 31 мая

• День дырок от бублика
• Всемирный день блондинок (World Blondes Day)
• День рождения велосипедного спорта
• Всемирный день попугая (World Parrot Day)
• Всемирный день без табака (World No Tobacco Day)
• День российской адвокатуры
• Всемирный день борьбы с неравенством
• День памяти святых отцов семи Вселенских Соборов
• Международный день благодарности бортпроводникам (International Flight Attendant Appreciation Day)
• День «О чём вы думаете - то и чувствуете» (What You Think Upon Grows Day)
• День веб-дизайнера (Web Designer Day)
• День памяти преподобного Макария Алтайского
• День работника культуры в Республике Карелия
• День осведомлённости о некротическом фасциите (Necrotizing Fasciitis Awareness Day)
• День улыбки (National Smile Day) - США
• День бисквитного печенья «Макарун» (National Macaroon Day) - США
• День медитации (National Meditation Day) - США
• День «Говорите полными предложениями» (National Speak in Complete Sentences Day) - США
• День защиты слуха (Save Your Hearing Day) - США
• День автономных транспортных средств (National Autonomous Vehicle Day) - США
• День республики - ЮАР
• День памяти жертв политических репрессий и голода - Казахстан
• Куперсхилдская сырная гонка (Cooper`s Hill Cheese-Rolling and Wake) - Великобритания
• День штата Юта (National Utah Day) - США
• День вооружённых сил (Royal Brunei Armed Forces Day) - Бруней
• Весенний банковский выходной (Spring Bank Holiday) - Великобритания
• День памяти павших, День поминовения (Memorial Day) - США
• День памяти святой Рипсимэ - Армения
• День Кастилии-Ла-Манча (Day of Castile-La Mancha) - Испания
• День национальных героев (National Heroes Day) - Тёркс и Кайкос
• День Рату Сукуна (Ratu Sukuna Day) - Фиджи
• День примирения (Reconciliation Day) - Австралия
• Именины у Богдана, Александры, Клавдии, Фаины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Павла, Кристины, Семёна, Михаила, Ираклия, Давида
• Федот Овсяник (Семь дев)

Важные даты

1223 сражение на реке Калке русских дружин и татаро-монгольских войск - начало татаро-монгольского ига на Руси.
1891 во Владивостоке торжественно заложена Транссибирская магистраль.
1912 в Москве состоялось открытие Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
1935 принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» (См. Детская беспризорность).
1937 в Советскую Россию вернулся писатель Александр Куприн.
1943 в советских совхозах и МТС ликвидированы политотделы.
1979 экспедиция «Комсомольской правды» на лыжах достигла Северного полюса.
1991 Министерство юстиции России зарегистрировало устав Русской православной Церкви.
1994 Борис Березовский избран председателем совета директоров «ЛогоВаза».
1997 Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.
1952 начал работать Волго-Донской судоходный канал протяжённостью 101 километр
2003 в Екатерининском дворце Царского села состоялось торжественное открытие воссозданной Янтарной комнаты.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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