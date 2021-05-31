Какой сегодня церковный праздник 31 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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31.05
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Какой сегодня церковный праздник 31 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:245/31/2021Фото: pixabay
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Запрещено было увольняться с работы и начинать новое дело сегодня. Нельзя было чинить обувь и зашивать одежду. Не разрешалось отказывать в помощи нищим.

церковь
Поста 31 мая нет

Православные праздники 31 мая

Память святых отцов семи Вселенских Соборов
Мученика Феодота Корчемника и семи дев, мучениц Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии
Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины

Народные праздники


Федот Овсяник

Этот народный праздник посвящен памяти мученика Феодота Анкирийского и семи дев-мучениц.

В этот день в центре внимания находится дуб. По этому дереву определяют каким будет урожай зерновых культур. Если у дуба верхушка с опушкой, то урожай будет щедрым.

Молодые пары делают обряды, чтобы сделать союз прочным. Для этого держась за руки приходят к дубу и трижды обходят его кругом.

Целители делают заговоры от болей в спине.

Крик чибиса вечером предвещает ясную погоду.

Запрещено было увольняться с работы и начинать новое дело сегодня. Нельзя было чинить обувь и зашивать одежду. Не разрешалось отказывать в помощи нищим. Нельзя было оборачиваться на оклик.

Приметы


  • Луна мутновата или бледна – перед дождем, чиста и ярка – перед ведром.
  • Мошкара собирается тучей – к хорошей погоде.
  • Придёт Федот – последний дубовый листок развернёт.
  • Дуб зазеленел раньше ясеня – к сухому лету.
  • Сполохи разыгрались – погода переменится.

Источник: my-calend

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