Какой сегодня церковный праздник 31 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 31 маяПамять святых отцов семи Вселенских Соборов
Мученика Феодота Корчемника и семи дев, мучениц Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии
Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины
Народные праздники
Федот Овсяник
Этот народный праздник посвящен памяти мученика Феодота Анкирийского и семи дев-мучениц.
В этот день в центре внимания находится дуб. По этому дереву определяют каким будет урожай зерновых культур. Если у дуба верхушка с опушкой, то урожай будет щедрым.
Молодые пары делают обряды, чтобы сделать союз прочным. Для этого держась за руки приходят к дубу и трижды обходят его кругом.
Целители делают заговоры от болей в спине.
Крик чибиса вечером предвещает ясную погоду.
Запрещено было увольняться с работы и начинать новое дело сегодня. Нельзя было чинить обувь и зашивать одежду. Не разрешалось отказывать в помощи нищим. Нельзя было оборачиваться на оклик.
Приметы
- Луна мутновата или бледна – перед дождем, чиста и ярка – перед ведром.
- Мошкара собирается тучей – к хорошей погоде.
- Придёт Федот – последний дубовый листок развернёт.
- Дуб зазеленел раньше ясеня – к сухому лету.
- Сполохи разыгрались – погода переменится.
Источник: my-calend