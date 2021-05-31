Адское пекло в Бердске 31 мая: Почему строго запрещено пить кисель на день Федота Овсяника

Какой будет погода сегодня, 31 мая, в Бердске и Новосибирской области в целом? Сегодня погода порадует новосибирцев солнцем. Синоптики пообещали бердчанам день без дождей и гроз. Ветер юго-восточный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16 °С. Днем столбик термометра поднимется до +25.
Народные приметы на Федота Овсяника 31 мая
Нельзя пить кисель из овса
Большинство народных примет 31 мая связаны с овсом. На Руси в древности из овса варили кисель и выливали под дуб. Это нужно было, чтобы преподобный принял подарок, а взамен подарил богатый урожай. Но пить такое варево нельзя. Это может привести к голоду и большим невзгодам. Некоторые даже могут обнищать из-за такого проступка.
Строгие запреты
В День Федота Овсяника строго запрещено сидеть под осиной. Из-за этого могут ныть суставы.
Незамужним женщинам ни в коем случае нельзя сидеть дома одним. Если дамы останутся дома, то уже никогда не обретут свою любовь.
Запрещено давать ключи от кабинета посторонним людям, гостям и коллегам. Если такой запрет будет нарушен, то можно потерять работу или даже переехать в другой город.
Автовладельцам ни в коем случае не нужно догонять автомобили. Обгон на дороге может привести к нищете.
Если вы решили устроить поход по магазинам, то запрещено покупать одежду в дешевых магазинах.
Нельзя реагировать на оклики, даже если вас называют своим именем. Так взывает темная сила.
Нельзя брать в руки расческу, с которой не убраны волосы.