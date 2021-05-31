Как любить Водолея и как любит Водолей: это как попасть в школу своей мечты

Влюбленный Водолей - не самый ласковый знак зодиака , но есть одна вещь, о которой многие люди склонны забывать: Водолеям не привыкать любить.
На самом деле этот знак зодиака может сильно любить, но только с правильными людьми.
Водолей, также известный как носитель воды, - это знак, который может нести эмоции других и не поддаваться влиянию их. Поэтому Водолеи немного нетрадиционны, когда дело доходит до проявления любви, но они действительно любят вас, они просто склонны подходить к этому по-другому, пишет https://www.yourtango.com.
Влюбленный Водолей нестандартен и непохож; никакие два свидания не будут одинаковыми, и они не будут означать вечеринку с формочкой для печенья.
Как действует влюбленный ВодолейЧасто их романтические связи начинаются с дружбы с людьми, разделяющими их интересы и увлечения. Затем, со временем, они постепенно осознают, что эта дружба - это нечто большее.
Они не из тех, кто выпаливает: «Я люблю тебя», не взвесив все за и против, но даже если слова даются нелегко, это не значит, что Водолей не любит вас. Это просто означает, что они проявляют свою любовь по-другому.
Водолеи - верные любовники, хотя их нужно постоянно интеллектуально стимулировать, чтобы оставаться рядом. Они не заинтересованы в том, чтобы умышленно причинить кому-то вред, поэтому вам не нужно беспокоиться о блуждающем взгляде.
Тем не менее, им действительно нужна независимость. Если вы попытаетесь контролировать их или овладеть ими, это, скорее всего, приведет к обратному эффекту.
Хотя их часто считают отчужденным, отстраненным знаком, когда вы хотите знать, влюблен ли Водолей, вы просто узнаете.
Как женщины-Водолеи проявляют любовь
1. Она расскажет вам обо всем.Если женщина-Водолей любит вас, ей захочется поговорить обо всем и обо всем. Ей будет интересно, о чем вы думаете, и ваша позиция по любому поводу.
Она захочет поговорить с вами чаще, чем обычно, если действительно любит вас, поскольку это показывает, насколько она заботится о вас и вашем мнении по определенным вопросам.
2. Она будет планировать с вами поездки.Женщины-Водолеи любят путешествовать, исследовать и узнавать новое. Если она хочет, чтобы вы проделали с ней все это и отправились в приключения, это ее способ показать вам, что она вас любит.
3. Она заботливая и чуткая.
Водолей обычно известен как эмоционально отстраненный и холодный человек, но если ваша женщина-Водолей проявляет к вам сострадание и любовь, которых вы желаете, это просто доказывает, насколько глубока ее любовь.
4. Она делится своими сокровенными мыслями.Когда женщина-Водолей дает вам знать свои самые глубокие, самые темные секреты и мысли, это показывает, что она доверяет вам свою самую личную информацию. Она показывает вам, что любит вас, позволяя вам увидеть эту эмоциональную и мягкую сторону своей личности, которую она не раскрывает часто или вообще.
5. Через долгое время она раскрывает свои чувства.Водолею нелегко дать понять, что он чувствует, особенно когда дело касается любви. Итак, женщине-Водолею потребуется время, чтобы дать вам понять свои глубокие чувства к вам, особенно если она влюблена; это может занять еще больше времени.
Будьте терпеливы и позвольте ей не торопиться. Если вы любите ее и хотите, чтобы она любила вас, время покажет.
Как мужчины-Водолеи проявляют любовь
1. Он открывает вам свои секреты.Если мужчина-Водолей доверяет вам достаточно, чтобы хорошо понять, что у него на уме и о чем он думает, это хороший знак, что он вам доверяет. Это означает, что он любит вас достаточно, чтобы высказать свои мысли, и хочет знать, чувствуете ли вы то же самое.
2. Он находит для вас время в своем расписании.Если мужчина-Водолей уделяет вам время, это хороший знак, что он заботится о ваших отношениях.
Если вы относитесь к тому типу людей, которые не утомляют его и вы можете весело провести время вместе, он захочет проводить с вами много времени. На самом деле, он с радостью пожертвует своим свободным временем, если это особенно важно для вас.
3. Он ведет с вами глубокие и содержательные беседы.Когда мужчина-Водолей заинтересован в сердечном и глубоком разговоре, он глубоко заботится о вас. Он обращает внимание на вашу точку зрения, любит выслушивать ваше мнение и проявляет интерес к тому, как вы видите вещи, в спокойной дискуссии по определенным темам.
4. Он говорит вам, что любит вас.
Мужчина-Водолей очень общительный и вербальный человек, и, если он любит вас, он даст вам знать своими словами.
Однако для него это может быть сложно, так как мужчинам-Водолеям сложно говорить об отношениях. Но тот факт, что он преодолел свои страхи и дал вам знать о своих истинных чувствах, означает все.
5. Он знакомит вас с важными людьми в своей жизни.Если ваш мужчина-Водолей знакомит вас со всеми людьми, которых он любит в своей жизни, такими как его мама или папа, близкие друзья детства или колледжа, он показывает вам, что любит вас и заботится о вас - точно так же, как он делает для всех этих людей.
Легко ли Водолей влюбляется?
Наверное, нет, но это только потому, что они того стоят.
Любовь к Водолею - это как попасть в школу своей мечты или, наконец, заплатить за новую палитру макияжа, которую вы присматривали. Другими словами, это большое дело. Им не нужны эти вещи, чтобы быть на 100 процентов счастливыми, поэтому, когда они преследуют их, они должны быть уверены, что это того стоит.
Водолей гораздо больше ориентирован на более широкие потребности сообщества, чем на свои личные связи. Нет времени на свидания, когда в нашем несовершенном обществе должны произойти большие социальные перемены!
Водолей часто фокусирует свое внимание вовне, общаясь с сообществами и разными культурами, оставляя мало времени для индивидуальных отношений, но если у них действительно есть любовные отношения, они, вероятно, основаны на сильной ментальной связи и любви к своей второй половинке.
Как Водолей проявляет привязанность
Этот коммуникативный, социальный знак, вероятно, сам вам подскажет.
Они склонны направлять все свои привязанности на тех, кто им небезразличен, и стараются заботиться о своих партнерах. Временами это может быть почти ошеломляющим, особенно от того, кто обычно находится вдали от облаков.
Водолей проявляет привязанность посредством грандиозных действий, таких как след из лепестков роз, брошенный в дом, доставка цветов в офис или спонтанные уик-энды.
Любить Водолея - это увлекательно и по-другому, и полностью стоит смириться с их периодическим безумием. Почему? Потому что их любовь лучше, чем у кого-либо. Водолей не был бы Водолеем, если бы не изменил правила только для себя, верно?
Знаки, которые лучше всего подходят Водолею
Водолей всегда будет влюбляться в других воздушных знаков Близнецов, потому что они очень совместимы, знают, как любить и решать свои проблемы, и могут искренне повеселиться вместе. Водолеи также испытывают сильное сексуальное влечение к Близнецам.
Водолея больше всего привлекают Близнецы, Львы и Весы. Однако из всех любовных возможностей с точки зрения совместимости Водолея лучшими парами являются Близнецы, Весы и Стрелец. Вот почему.
Водолей и БлизнецыЭти два знака Воздуха любят общаться и веселиться. Они знают, как дать друг другу пространство и сохранить свежесть в отношениях. Они оба интеллектуально стимулированы и могут бросать вызов друг другу, чтобы быть лучшими версиями самих себя.
Водолей и ВесыЕще один не менее общительный и совместимый знак - Весы. Весы любят болтать и будут бесконечно увлечены страстями и интересами Водолея, умело приспосабливая себя для создания гармоничных отношений.
Весам может потребоваться немного больше эмоций, чем Водолей иногда готов дать, но, пока они оба готовы общаться, это может быть проданной связью.
Водолей и СтрелецНи один знак не соответствует Водолею, как Стрелец. Они как две половинки одного целого.
Оба эти знака являются вечными оптимистами и страстно желают сделать мир лучше. Они могут вместе исследовать мир и увлекаться своими приключениями.
Знаки, которые являются худшими для ВодолеяК сожалению, любовь не так сладка с Тельцом, Девой и Скорпионом.
Водолей и Телец
Телец традиционен и любит порядок. Они отвергают изменения и плохо отреагируют на большую часть того, что свободно мыслящий Водолей говорит об обществе.
Компромисс не является сильной стороной ни для одного из этих признаков. Эта упрямая пара легко схватится за рога и никогда не согласится.
Водолей и ДеваВодолей сочтет Деву слишком скованной и узколобой, в то время как Дева посчитает Водолея беспечным и слишком либеральным. Девы хотят порядка и контроля в отношениях, а Водолеи любят расслабляться и веселиться.
Водолей и СкорпионСкорпион может быть слишком капризным и задумчивым для оптимистичного Водолея. Они любят интенсивность и страсть, из-за которых Водолей может чувствовать себя пойманным в ловушку и испытывать клаустрофобию.
Когда Водолей хочет быть свободным, Скорпион, скорее всего, будет ревнивым и притяжательным.
Идеи свиданий для ВодолеяВодолеи могут быть несколько радикальными, а это означает, что им нужна постоянная стимуляция и развлечения, которые действительно выталкивают лодку. Если вы уводите Водолея на свидание, сделайте его спонтанным, креативным и веселым с помощью одной из этих идей для свидания.
1. Съездить в планетарий.Водолей не от мира сего, так почему бы не пойти на такое же свидание? Они также могут быть довольно просторными, поэтому это свидание должно быть для них как нельзя лучше.
2. Вместе занимайтесь волонтерством.
Водолеи - гуманитарии и любят посвящать себя большему благу общества. Станьте волонтером в местной столовой, приюте для животных или посетите общественную уборку.
3. Наблюдайте за звездами.Как экспансивный знак Воздуха, Водолей всегда хочет видеть картину в целом. Эта дата позволит им задуматься о необъятности мира.
4. Исследуйте новые культуры.Водолей любит все путешествия. Будь то выходные или поездка в экзотический ресторан, они обязательно понравятся.
5. Боритесь за справедливость.Покажите, что вы заботитесь о тех же вещах, что и ваш партнер-Водолей, организуя политические дебаты, на которых вы хотите присутствовать, марш, в котором вы участвуете, или просто пикетируйте свою местную ратушу, если вас не интересуют идеи!
Как заставить Водолея почувствовать себя любимым
Любить Водолея - это постоянный баланс. Вы должны поддерживать их и быть рядом с ними, но вам также нужно знать, когда следует отступить и дать им пространство.
Будьте открытыми и гибкими в своем расписании; у вас не всегда будет возможность устраивать свидания каждую неделю в одно и то же время. Водолеи, скорее всего, найдут причину, по которой им нужно бороться, и им придется отменить в последнюю минуту.
Будьте честны и серьезно относитесь к своим ценностям; Водолей обладает сильным моральным компасом, и вы тоже оцените его по достоинству.
Будьте непосредственны и полны сюрпризов, никогда не бойтесь пробовать новое. Водолею нужен тот, кто не боится отпускать и сходить с ума.
Никогда не осуждай ни их, ни других. Водолею нужен кто-то, кто принимает свои причуды и открыт для мира.