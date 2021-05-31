На арабском языке Аллах - это сотворитель мира и единственный существующий Бог, а еще - господин Судного дня. О том, кто такой Аллах, почему Бог называется именно так - в нашем материале.
В исламе верят, что к людям был послан Мухаммед - последний пророк и посланник слова Аллаха, центральной фигуры этого религиозного течения. Принято считать, что Аллах - это не только самое высокое божество, но и творец всего сущего во вселенной, при этом у него нет равных и все случается по его воле. Само слово “Аллах” означает единое и единственное божественное существо, которое невозможно постичь человеку. Он также всесилен, совершенен, милосерден, мудр, могуществен и всепрощающ.
Согласно исламской религии, Аллах явился Мухаммеду и даровал ему Коран - святое писание мусульман. После божественного откровения, вера пророка усилилась и он начал проповедовать единобожие, распространяя знание об Аллахе и его законы по всему свету. Единобожие значит, что мусульмане признают только Аллаха, и он является единственным и неповторимым творцом всего сущего и человека. Из-за этого ислам отвергает существование Святой Троицы - Отца, Сына и Святого духа, потому что Бог может быть только один. Он руководит всеми процессами на планете и во вселенной, воздает людям по справедливости за хорошие и плохие поступки.
Согласно исламу, для людей Аллах - единственный, настоящий Бог, Царь, а также Судья, поэтому каждый человек должен верить ему и полагаться на его мудрость, милость и волю. Важной частью этого религиозного учения является поклонение и служению Высшему Божеству, Создателю. Причем делать это запрещено в отношении других божеств. За грехи Аллах может наказывать, в священном писании описаны случаи, когда он наказывал целые народы, города, селения и т.д. за греховность и непослушание. Кроме этого, Аллах способен уничтожить планету и весь мир, воскрешать мертвых и т.д., проявляться людям в виде своих же творений. Кроме этого, он имеет 99 имен, каждое из которых олицетворяет его качества. Например, Хранитель, Всеслышащий, Милосердный, Справедливейший и так далее.
Ислам как религия зародился в начале VII века нашей эры и сначала выражалась в проповеднической деятельности Мухаммеда, после чего стала быстро распространяться по свету. На сегодняшний день, это одна из основных мировых религий наравне с христианством. Всего на планете около 1,8 млрд человек исповедуют ислам. В качестве государственной религии он установлен в 28 государствах мира.